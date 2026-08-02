Inteligența artificială trece într-o etapă decisivă pe continentul european. Majoritatea prevederilor cuprinse în Regulamentul Uniunii Europene privind IA, considerat primul cadru legislativ din lume care reglementează această tehnologie, vor deveni aplicabile începând de duminică, 2 august, conform EFE.

Adoptat în anul 2024, pachetul legislativ european stipulează o punere în aplicare treptată, eșalonată până în anul 2028. Obiectivul central este crearea unui mediu unitar care să garanteze că utilizarea sistemelor bazate pe inteligență artificială se desfășoară în condiții de siguranță, transparență și respect față de drepturile fundamentale. În acest sens, normele impun o monitorizare strictă, atât din punct de vedere tehnic, cât și etic, pentru a preveni posibilele pericole.

Sancțiunile financiare stabilite de autorități sunt extrem de severe și pot ajunge la zeci de milioane de euro. Pentru abaterile de o gravitate deosebită, cum ar fi folosirea tehnologiilor interzise, amenzile pot urca până la 35 de milioane de euro. În cazul infracțiunilor grave, legate de nerespectarea cerințelor pentru sistemele încadrate la categoria de înalt risc, penalitățile pot atinge suma de 15 milioane de euro.

Platformele și aplicațiile care prezintă riscuri considerate inacceptabile au fost scoase în afara legii încă din cursul anului trecut. Printre acestea se numără instrumentele care folosesc tehnici subliminale, de manipulare sau de inducere în eroare, dar și aplicațiile proiectate să exploateze vulnerabilitățile copiilor, ale persoanelor în vârstă sau ale celor cu dizabilități. De asemenea, este interzisă clasificarea biometrică pentru a deduce orientarea sexuală, religia sau rasa, precum și utilizarea sistemelor de scor social pentru evaluarea cetățenilor.

Lista practicilor interzise în Uniunea Europeană include și soluțiile tehnologice care încearcă să detecteze stările emoționale ale angajaților la locul de muncă sau ale elevilor și studenților în instituțiile de învățământ. Totodată, preluarea imaginilor de pe internet pentru construirea de baze de date cu recunoaștere facială este ilegală. Identificarea biometrică la distanță în timp real, efectuată în spații publice de către organele de ordine, este de asemenea restricționată.

La această categorie de utilizări inacceptabile au fost adăugate recent și alte interdicții legate de inteligența artificială generativă, deși normele specifice vor intra în vigoare efectiv din luna decembrie. Este vorba despre generarea sau modificarea neautorizată de conținut cu caracter intim, cunoscut sub numele de deepfake sexual, precum și despre orice sistem capabil să creeze materiale cu pornografie infantilă.

Data de 2 august marchează momentul crucial în care intră în aplicare aspectele fundamentale ale legii. Acestea vizează cerințele de transparență, normele generale pentru majoritatea aplicațiilor și obligațiile clare pentru dezvoltatori și utilizatori. Totuși, pentru a evita blocajele într-un ecosistem legislativ complex, Comisia Europeană a adoptat regulamentul Omnibus Digital, menit să asigure o tranziție mai lină și mai bine coordonată.

Executivul european a decis să amâne până în decembrie 2027 implementarea anumitor cerințe complexe adresate sistemelor considerate de înalt risc. În această categorie intră aplicațiile folosite pentru evaluarea studenților, cele utilizate la selectarea CV-urilor de către recrutori, softurile de analiză a bonității financiare sau cele care stabilesc costul polițelor de asigurare de viață și de sănătate.

Începând cu data de 2 august, devine obligatorie informarea tuturor utilizatorilor în momentul în care aceștia interacționează cu un sistem bazat pe inteligență artificială. Pe de altă parte, aplicarea marcată a conținutului sintetic prin etichete sau sigle specifice IA a fost amânată până pe 2 decembrie pentru instrumentele care pot crea imagini, secvențe video sau fișiere audio ce imită persoane sau situații reale.

Ultima etapă a calendarului va fi atinsă abia în luna august 2028. Atunci vor deveni obligatorii toate normele privitoare la sistemele de înalt risc integrate în produse deja reglementate pe piață, cum ar fi echipamentele medicale, asistenții de navigare pentru autoturisme, jucăriile inteligente sau sistemele folosite în traficul aerian.

Reprezentanții din domeniul juridic și ai transformării digitale au analizat impactul acestor măsuri și calendarul aferent. Giovanni Alessandrello, directorul general al companiei BIP Iberia, a avertizat că cel mai mare pericol este ca mediul de afaceri să privească aceste amânări ca pe o invitație la pasivitate. Acesta susține că noul cadru legal reprezintă un pas spre maturitate, oferind garanția că orice sistem poate fi explicat, guvernat și auditat.

„Întrebarea nu este dacă ar trebui să reglementăm IA; provocarea este cum să o gestionăm fără a înăbuşi inovaţia, deoarece fără control poate genera riscuri sistemice, dar o reglementare excesiv de rigidă poate împiedica Europa să concureze. Provocarea este să găsim echilibrul”, a declarat el.

De asemenea, Guillermo Hidalgo, avocat specializat în drepturi digitale la Maio Legal, consideră că existența unor reguli clare este un avantaj major, făcând diferența între un simplu serviciu de suport clienți și un algoritm care decide acordarea unui împrumut bancar. În opinia sa, legislația poate funcționa ca o garanție de calitate pentru piața europeană.

Cu toate acestea, specialistul atrage atenția că dinamica tehnologică depășește ritmul de legiferare. Prin urmare, este foarte posibil să apară aplicații cu impact majore asupra populației care nu sunt încă încadrate la un nivel adecvat de risc, iar suprapunerea noilor prevederi peste regulile existente privind protecția datelor ar putea genera confuzi pentru numeroase companii.