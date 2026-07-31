Uniunea Europeană aplică o nouă etapă a Regulamentului privind Inteligența Artificială (AI Act), care introduce obligații suplimentare pentru dezvoltatorii și furnizorii de sisteme de inteligență artificială. Noile reguli, care intră în vigoare pe 2 august, vizează în special transparența și impun ca utilizatorii să fie informați atunci când interacționează cu un sistem AI sau când un conținut a fost generat ori modificat cu ajutorul inteligenței artificiale.

Aplicarea regulilor va fi supravegheată de Oficiul pentru IA al Comisiei Europene, în colaborare cu autoritățile naționale din statele membre.

Potrivit Comisiei Europene, noile norme impun ca roboții de chat și alte sisteme interactive bazate pe Inteligență Artificială să îi informeze în mod explicit pe utilizatori că interacționează cu un sistem AI și nu cu o persoană.

Obligația urmărește să ofere mai multă transparență și să permită utilizatorilor să înțeleagă cu cine sau cu ce comunică.

Noile reguli introduc și obligații privind conținutul creat cu ajutorul inteligenței artificiale.

Imaginile, videoclipurile și înregistrările audio de tip deepfake, generate sau modificate cu AI, vor trebui etichetate în mod clar. În plus, conținutul realizat sau modificat prin inteligență artificială va trebui să conțină marcaje care pot fi citite automat, astfel încât să poată fi identificat mai ușor.

Executivul european arată că noile reguli au rolul de a reduce riscul de înșelăciune și manipulare și de a ajuta cetățenii să ia decizii în cunoștință de cauză atunci când folosesc instrumente bazate pe inteligență artificială.

În același timp, normele oferă companiilor un cadru mai clar privind obligațiile pe care trebuie să le respecte și modalitățile prin care pot demonstra că sunt conforme cu legislația europeană.

Comisia Europeană a publicat vineri prima listă cu peste 180 de organizații care au semnat Codul de bune practici privind transparența conținutului generat de inteligența artificială.

Acest cod are rolul de a facilita aplicarea noilor obligații privind etichetarea și transparența conținutului generat cu AI.

Comisia Europeană subliniază că, pe măsură ce inteligența artificială devine tot mai prezentă în activitățile de zi cu zi, Regulamentul privind AI urmărește să asigure dezvoltarea și utilizarea acestei tehnologii în condiții de siguranță, sporind încrederea cetățenilor și a companiilor din Uniunea Europeană în noile sisteme bazate pe inteligență artificială.