Adrian Verzilă a demisionat din echipa de comunicare a Pro TV, după aproape zece ani petrecuți în televiziune, însă va continua să lucreze cu postul din Pache Protopopescu în baza unei colaborări pe proiecte. Deși nu mai ocupă o poziție de angajat, acesta este implicat în prezent în proiectul MasterChef.

Adrian Verzilă a decis să renunțe la postul ocupat în cadrul Pro TV și să își continue activitatea într-o formulă profesională diferită. El nu se desprinde însă complet de televiziune, urmând să colaboreze în continuare cu stația pentru anumite producții. Informația privind demisia sa a fost confirmată de Adrian Verzilă pentru Paginademedia.ro. Fostul membru al echipei de comunicare a explicat că schimbarea nu reprezintă o plecare propriu-zisă, ci trecerea către un alt tip de colaborare, prin propria structură de comunicare.

„Nu e chiar o plecare, ci mai mult o schimbare de structură, pentru că voi continua colaborarea cu PRO TV, doar că într-un format diferit — ca partener prin propria structură de comunicare. Anii petrecuţi în companie au fost o călătorie greu de rezumat. Au însemnat acces la un nivel de profesionalism pe care-l întâlneşti din ce în ce mai rar. Am lucrat cu oameni pentru care televiziunea este mai mult decât un job, e un mod de a fi, de a trăi — şi asta se vede în fiecare lucru pe care îl fac. Am învăţat foarte multe de la ei — despre standarde şi despre cum arată cu adevărat pasiunea profesională. Lucruri care rămân cu mine şi pe care le duc mai departe. Şi pentru asta vreau să le mulţumesc tuturor colegilor mei care de 31 de ani gândesc liber şi inspiră o ţară întreagă”, a declarat Adrian Verzilă pentru sursa citată.

În prezent, chiar dacă nu mai face parte din echipa Pro TV în calitate de angajat, Adrian Verzilă se ocupă în continuare de proiectul MasterChef.

După schimbarea formei de colaborare cu Pro TV, Adrian Verzilă își va îndrepta atenția către proiectele personale din domeniul comunicării. Printre acestea se numără agenția de PR Untitled, dar și alte afaceri pe care intenționează să le dezvolte.

„În perioada următoare, mă concentrez pe proiectele proprii din zona de comunicare şi pe câteva direcţii noi de business pe care le construiesc.”

Adrian Verzilă lucrează de aproape zece ani în cadrul Pro TV. A venit la postul de televiziune în septembrie 2021, când a ocupat poziția de Senior PR Coordinator, funcție pe care a deținut-o timp de peste patru ani. Din octombrie 2021, acesta a fost PR & New Media Manager. Anterior, Adrian Verzilă a lucrat timp de cinci ani la Kanal D. Și-a început activitatea la postul turcesc în calitate de reporter, iar ulterior a trecut în departamentul de comunicare, unde a ocupat poziția de PR Executive.

În perioada în care a lucrat ca jurnalist, a fost reporter pentru Știrile Kanal D și pentru emisiunile Drept la țintă și D Paparazzi. După trecerea în echipa de comunicare, a fost implicat în campaniile de PR ale principalelor producții ale postului, printre care „Suleyman Magnificul - sub domnia iubirii”, „Teo Show”, „Ştirile Kanal D”, „Roata Norocului” și „Vrei să fii milionar?”.

De asemenea, a lucrat la proiecte de comunicare pentru vedetele Kanal D, între care Simona Pătruleasa, Teo Trandafir, Virgil Ianțu, Christian Sabbagh, Cristina Cioran, Mădălin Ionescu, Raluca Lăzăruț, Gabriel Coveșeanu, Paula Chirilă și Liviu Vârciu.

După plecarea de la Kanal D, Adrian Verzilă a lansat Cools Media, o agenție de PR specializată în gestionarea crizelor de imagine. Acesta este absolvent al Facultății de Jurnalism și Comunicare din cadrul Universității Spiru Haret din București.