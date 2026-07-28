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Cutremur în fotbalul italian. Paolo Maldini demisionează după doar 16 zile. Eșecul variantei Pirlo schimbă totul

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Cutremur în fotbalul italian. Paolo Maldini demisionează după doar 16 zile. Eșecul variantei Pirlo schimbă totulPaolo Maldini. Sursa foto: Marco Canoniero | Dreamstime.com
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Din cuprinsul articolului

Fotbalul italian traversează o nouă perioadă de incertitudine. Paolo Maldini și Leonardo au decis să demisioneze din funcțiile pe care le ocupau în cadrul Federației Italiene de Fotbal (FIGC), la doar câteva zile după ce acceptaseră să facă parte din proiectul de reconstrucție al echipei naționale.

Potrivit Sky Sport Italia, decizia vine după eșecul numirii fostului internațional Andrea Pirlo în funcția de selecționer al Squadrei Azzurra.

Paolo Maldini a rezistat doar 16 zile în noua funcție

Paolo Maldini fusese numit director tehnic al FIGC pe 11 iulie, cu misiunea de a contribui la reconstrucția echipei naționale, după o perioadă marcată de rezultate dezamăgitoare.

Una dintre primele sale responsabilități a fost identificarea unui înlocuitor pentru Gennaro Gattuso, plecat de la conducerea tehnică a reprezentativei.

Totuși, fostul căpitan al Italiei a ales să renunțe la funcție după doar 16 zile. Alături de el a demisionat și Leonardo, fostul internațional brazilian cooptat în rolul de consilier în cadrul aceluiași proiect.

Andrea Pirlo a ieșit din cursa pentru postul de selecționer

Andrea Pirlo

Andrea Pirlo, fost antrenor la Juventus. Sursa foto: captură video

Demisiile au venit la scurt timp după ce Andrea Pirlo a anunțat că nu mai este candidat pentru preluarea naționalei Italiei.

Potrivit informațiilor apărute în presa italiană, numirea sa a întâmpinat o opoziție puternică din cauza legăturilor comerciale pe care fostul mijlocaș le are cu o companie rusească de pariuri.

Pirlo era considerat principala opțiune susținută de Paolo Maldini, după ce Pep Guardiola a refuzat oferta de a prelua banca tehnică a Squadrei Azzurra.

Federația italiană rămâne fără o strategie clară

Dubla demisie reprezintă o problemă majoră pentru noul președinte al Federației Italiene de Fotbal, Giovanni Malagò.

Plecarea celor doi lasă FIGC fără echipa de conducere desemnată să coordoneze reconstrucția naționalei, într-un moment în care fotbalul italian traversează una dintre cele mai dificile perioade din ultimele decenii.

Italia încearcă să își revină după ratarea calificării la trei ediții consecutive ale Cupei Mondiale și după rezultatele slabe înregistrate de cluburile din Serie A în competițiile europene.

Cine sunt variantele pentru banca tehnică

După retragerea lui Andrea Pirlo din cursă, presa italiană îi indică printre favoriții pentru postul de selecționer pe Roberto Mancini, Thiago Motta și Antonio Conte.

Federația italiană nu a anunțat, deocamdată, cine va conduce echipa națională în perioada următoare, în contextul în care proiectul de reorganizare lansat în această vară a rămas fără două dintre figurile sale centrale.

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