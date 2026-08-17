Selecționerul Gheorghe Hagi spune că principala sa misiune la echipa națională este să schimbe mentalitatea jucătorilor și să îi convingă să intre pe teren cu dorința clară de a câștiga. Tehnicianul consideră că România are nevoie de fotbaliști care să aibă încredere în propriile forțe, curaj și disponibilitatea de a lupta pentru fiecare minge.

„Eu am adus în vestiar sentimentul de a încerca să devii cel mai bun, să dai tot ce poţi, să-ţi placă să câştigi. Singurul lucru la care vreau să contruiesc e mentalitatea de învingător. Asta ne lipseşte. Un jucător trebuie să fie convins de ce face şi să aibă curaj. Jucătorii trebuie să fie convinşi, să aibă curaj, să lupte”, a declarat Hagi.

Selecționerul a analizat și aspectele tactice care mai trebuie îmbunătățite, indicând în special posesia și jocul ofensiv pozițional. El a făcut referire la cele două partide amicale disputate în deplasare împotriva Georgiei, în care a urmărit să le ofere jucătorilor cât mai multe situații din care să poată fi evaluați.

”Am avut două meciuri amicale, în deplasare, cu Georgia. Am încercat să avem mingea, am făcut cât am putut. Am suferit puţin la combinaţiile din atac. Faza noastră defensivă… Îmi place să fiu agresiv, să fie o echipă agresivă în jumătatea adversă. Şi cred eu că am avut momente bune.Unde trebuie să lucrăm e la posesie, la atacul poziţional. Al doilea meci am întâlnit echipa care a fost cea mai agresivă la calificările pentru Campionatul Mondial. Foarte agresivi, tranziţie negativă foarte bună.

Am pregătit asta şi cred eu că am arătat foarte bine acasă. Am folosit mulţi jucători, să îi văd, să îmi dau seama de fiecare. Terenul şi meciul îţi dă nişte răspunsuri foarte clare. Am analizat aceste meciuri şi le vom prezenta analiza jucătorilor când vor veni. Dar iar spun, trebuie să avem o mentalitate de campioni. Când spun asta, un jucător trebuie să fie convins de ce face şi să aibă curaj. Prima investiţie e în jucători care sunt convinşi, cred şi au curaj. Trebuie să lupte, e sport de contact”, a precizat el.

Pentru Gică Hagi, mentalitatea de învingător nu înseamnă doar disciplină și determinare, ci și capacitatea echipei de a rămâne unită atunci când apar greșelile. Selecționerul insistă asupra spiritului colectiv și a plăcerii de a obține rezultate.

”Mentalitate înseamnă şi să fim pozitivi, să împărţim totul împreună. Nu contează cel care greşeşte, contează cel care ia mingea şi cât de repede o ia. Suntem toţi împreună. Sper să mă înţeleagă băieţii şi să îi facem să fie mai buni.Iar ultimul lucru e spiritul. Sufletul pe care îl ai. Trebuie să ai spirit, să ai plăcere să câştigi. Singurul lucru care aduce fericirea sunt victoriile”.

Selecționerul a explicat și criteriile pe care le folosește atunci când stabilește lotul, subliniind că vârsta nu reprezintă un criteriu decisiv. În schimb, el caută fotbaliști capabili să aducă valoare echipei și să se implice total.

”Lucrez, sunt angajat la echipa naţională, lucrez pentru România, să fii 100% sigur că voi face treaba asta. Dacă se tratează de ceva special, pentru că la loturile naţionale întotdeauna trebuie să rămână cei care... Ştiţi alea 5 trepte ale mele de selecţie? La mine nu există slab! Există bun, foarte bun, excelent, fantastic şi geniu. Deci pe astea 5 criterii eu selectez jucătorii. Bun şi foarte bun înseamnă că e jucător de echipă, iar ceilalţi din categoriile respective fac diferenţa. Aşa că... Cum văd eu lucrurile, nu contează vârsta. Eu sunt la federaţie şi trebuie să găsim jucătorii cărora le-a dat Dumnezeu şi care pot şi vor, cei care vor cu totul, nu cu jumătate de normă, part-time”, a declarat Hagi.

Întrebat dacă România poate avea un fotbalist care să ajungă la nivelul atins de el în carieră, Hagi a răspuns cu optimism și a spus că următoarea mare valoare a fotbalului românesc ar trebui să își depășească predecesorii.

”Sunt 100% sigur că va fi unul mai bun decât toţi. Trebuie să fie cineva care să fie mai bun decât cel din spate, care rămâne un exemplu”