Siegfried Mureșan: PSD va da „testul adevărului” la votul pentru Guvern

Premierul desemnat Siegfried Mureșan a declarat sâmbătă, după depunerea programului de guvernare și a listei de miniștri în Parlament, că viitorul Cabinet se bazează în prezent pe 170 de voturi din partea PNL, USR și UDMR. Pentru obținerea majorității, Mureșan își îndreaptă atenția către PSD. Totodată, acesta a anunțat că obiectivul viitorului Executiv este indexarea pensiilor în 2027, însă procentul va fi stabilit abia la elaborarea bugetului.

Siegfried Mureșan a depus sâmbătă, 26 septembrie, programul de guvernare și lista miniștrilor în Parlament, după ce documentele au fost aprobate de conducerile PNL, USR și UDMR. Cabinetul propus are 16 ministere și trei vicepremieri cu portofoliu.

După prezentarea principalelor măsuri din program, premierul desemnat a răspuns întrebărilor jurnaliștilor și a vorbit despre numărul voturilor pe care se bazează în acest moment pentru învestirea Guvernului.

Premierul desemnat a declarat că toate cele trei grupuri parlamentare care susțin viitorul Cabinet și-au confirmat sprijinul. Potrivit acestuia, PNL, USR și UDMR însumează în acest moment 170 de voturi.

„Am fost desemnat, decretul privind desemnarea mea a fost publicat luni în Monitorul Oficial, marți m-am prezentat în grupurile parlamentare ale Partidului Național Liberal, ale Uniunii Salvați România și miercuri la prima oră în grupul parlamentar al Uniunii Democrate Maghiare din România. Toate aceste trei grupuri parlamentare au confirmat în integralitatea lor sprijinul pentru cabinetul de miniștri. Am lucrat împreună la programul de guvernare, miniștri reprezentând aceste trei partide, se formează Guvernul României, avem 170 de voturi din partea acestor trei partide și grupuri parlamentare.”

Pentru obținerea votului de încredere, Cabinetul are nevoie de majoritatea voturilor deputaților și senatorilor. Înainte de finalizarea programului de guvernare, Mureșan afirmase că pornește de la voturile celor trei partide care l-au propus și că intenționează să discute și cu PSD. Premierul desemnat a spus că au existat discuții și cu grupul minorităților naționale, urmând ca acestea să continue la începutul săptămânii viitoare.

„Am purtat discuții cu grupul minorităților naționale, cu care am agreat să ne revedem la începutul săptămânii și testul adevărului săptămâna viitoare, într-adevăr îl va da Partidul Social Democrat.”

În ceea ce privește voturile social-democraților, Siegfried Mureșan a susținut că PSD are motive să sprijine Cabinetul după analizarea programului de guvernare. În ultimele zile au existat deja schimburi de mesaje între cele două părți privind condițiile unei eventuale susțineri parlamentare. PSD ceruse anterior prezentarea programului și a măsurilor concrete înaintea discuțiilor despre voturi.

Mureșan a afirmat că programul cuprinde inclusiv măsuri sociale și a pus responsabilitatea pentru deblocarea situației politice și în sarcina social-democraților.

„Noi am prezentat un guvern pro-european, cu măsuri concrete, inclusiv în domeniul politicilor sociale, fiindcă partide pro-europene de centru, centru-dreapta, cum suntem noi, evident că au soluții și pentru problemele sociale, acestea nu trebuie să fie monopolul partidelor socialiste sau social-democrate. Deci la o analiză atentă a programului de guvernare, sunt convins că Partidul Social Democrat are motive substanțiale să voteze acest guvern.”

Premierul desemnat a mers mai departe și a vorbit despre consecințele unui vot împotriva Cabinetului său, făcând referire inclusiv la posibilitatea adâncirii crizei politice și la alegeri anticipate.

„Dacă domniile lor nu vor vota acest guvern, atunci criza se va adânci, se va deschide calea alegerilor anticipate, care pot fi convocate oricând de către președintele României și sunt convins că nimeni în România, dacă PSD-ul ar vota cu partide extremiste împotriva acestui guvern, sunt convins că nimeni în România nu va mai crede că PSD-ul este partid pro-european.”

Mureșan a adăugat că discuțiile cu PSD vor continua în următoarele zile și a spus că este pregătit pentru un dialog parlamentar cu social-democrații.

„Deci vom purta discuții serioase cu ei zilele următoare, dând o șansă acestei colaborări parlamentare. Știm că sunt multe lucruri care ne separă pe noi de PSD, dar știm că pentru stabilitatea politică a României e bine să treacă acest guvern și suntem pregătiți la un dialog respectuos și civilizat cu domniile lor.”