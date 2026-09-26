Elena Udrea susține că Siegfried Mureșan, premierul desemnat, ar fi știut în campania pentru alegerile europarlamentare din 2014 că o parte dintre fonduri proveneau de la Gheorghe Ștefan, zis „Pinalty”. Fostul ministru a făcut afirmațiile în timp ce Mureșan se pregătește să depună la Parlament lista miniștrilor și programul de guvernare.

Elena Udrea a lansat vineri seară acuzații la adresa premierului desemnat Siegfried Mureșan, susținând că acesta ar fi cunoscut, în 2014, proveniența unor bani folosiți pentru campania electorală a PMP la alegerile europarlamentare.

Potrivit fostului ministru, candidații aflați atunci pe locuri eligibile știau că partidul avea nevoie de finanțare pentru campanie, iar Mureșan nu ar fi putut să nu cunoască proveniența sumei de 100.000 de euro despre care Udrea afirmă că venea de la Gheorghe Ștefan, zis „Pinalty”.

Gheorghe Ștefan a fost condamnat în dosarul „Microsoft”, iar instanța a dispus confiscarea a peste trei milioane de euro.

Elena Udrea a legat subiectul de integritatea premierului desemnat și a criticat răspunsurile date de acesta în legătură cu finanțarea campaniei din 2014.

„Cred că subiectul a făcut vâlvă și e normal să facă, pentru că atunci când vorbim de un prim-ministru, ne interesează și caracterul acestuia și integritatea lui. Răspunsul domnului Siegfried Mureșan pe care l-am auzit acum prima dată, atunci când a fost întrebat despre această situație cu finanțarea campaniei din 2014, mi se pare unul, pe lângă faptul că este lipsit de onestitate, este ipocrit, mi se pare un răspuns în care încearcă tocmai să dovedească cât de integru este dânsul și prin faptul că nu a știut că în campania din 2014 s-au cheltuit și bani”, a declarat Elena Udrea vineri seară, la Realitatea Plus.

Fostul ministru susține că Siegfried Mureșan era la curent cu modul în care s-a desfășurat campania PMP, chiar dacă la acel moment nu avea o vechime importantă în partid.

„Pe de-o parte, ar spune că atâta vreme cât a apărut efectiv scos din buzunarele, din jobenurile lui Băsescu, fără să aibă niciun merit în activitatea partidului, în rezultatele partidului, poți să crezi și că habar n-a avut cum s-a făcut campania electorală din 2014 pentru europarlamentare. Pe de altă parte, în realitate nu a fost așa”, a declarat Elena Udrea la Realitatea Plus.

Subiectul relației dintre Siegfried Mureșan și fostul președinte Traian Băsescu a fost abordat și de acesta din urmă cu aproximativ o săptămână.

Întrebat despre legătura sa cu Mureșan și despre începuturile acestuia în politică, Băsescu a spus că el a fost cel care i-a oferit posibilitatea de a intra în politica românească.

„Nu am o legătură cu el. Eu l-am inventat! L-am inventat ca om politic. Vreau să spun că mi-l asum. Îmi asum faptul că eu l-am luat dintr-o poziție de consilier și l-am pus, i-am dat șansa să facă politică”, a declarat Traian Băsescu.

Acuzațiile Elenei Udrea vin într-un moment în care Siegfried Mureșan se află în procedura de formare a viitorului Executiv.

Premierul desemnat a prezentat vineri, 25 septembrie, componența cabinetului pe care urmează să îl propună Parlamentului. Lista cuprinde miniștri susținuți de PNL, USR și UDMR, precum și un ministru independent la Justiție.

Potrivit formulei prezentate, PNL primește șapte ministere, USR cinci, UDMR trei, iar Ministerul Justiției ar urma să fie condus de Andrea Chiș, ca independentă.

Tot sâmbătă, Siegfried Mureșan urmează să depună la Parlament programul de guvernare și lista miniștrilor, înaintea procedurilor pentru votul de învestitură.