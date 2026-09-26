Fostul președinte al României, Traian Băsescu, a declarat, despre desemnarea lui Siegfried Mureșan pentru funcția de prim-ministru, că „această desemnare ne enervează”, criticând totodată reacțiile apărute după nominalizare.

„Această desemnare ne enervează! Un vânt rece, siberian, suflă pe culoarele politicii românești.

Președintele a desemnat pentru funcția de prim-ministru un om bine școlit în România şi Germania şi deplin respectat la Bruxelles în instituţiile europene. Cum să pui la București un premier care o să înceapă iar cu statul de drept, cu justiția independentă, cu lupta anticorpuție? Ne-a ajuns!

Armata de manipulare şi dezinformare a trecut imediat la treabă. Mureşan? Trădător, omul nemţilor, asociat cu mafia, nu apără România. De la „adevăraţii patrioţi” aflăm că un bun premier pentru România ar fi un personaj având dificultăţi în utilizarea limbii române, dacă se poate fără diploma de bacalaureat şi eventual să-l doară în… de deficit.

Asta E!!!!!”, a scris Traian Băsescu pe Facebook.

Premierul desemnat Siegfried Mureșan a depus sâmbătă la Parlament programul de guvernare și lista Guvernului. El a mers însoțit de Tanczos Barna, propus de UDMR pentru Ministerul Agriculturii, și de Cătălin Drulă, propus de USR pentru Ministerul Transporturilor: „Vom continua pe baza lucrurilor bune făcute de Guvernul României în ultimul an”.

Din acest moment poate fi declanșată procedura pentru învestirea Guvernului, care presupune audierea și avizarea miniștrilor propuși în comisiile parlamentare de specialitate, urmate de votul în plenul Parlamentului.

Mureșan a declarat că programul de guvernare și lista miniștrilor au fost elaborate în cinci zile împreună cu experți și specialiști ai celor trei partide care susțin Guvernul, PNL, USR și UDMR.

„Am depus în această dimineaţă la Senatul României, în calitate de candidat la funcţia de prim-ministru, programul de guvernare pe care îl propun şi lista completă a miniştrilor. În doar cinci zile am reuşit să elaborăm împreună cu colegii, cu experţii, cu specialiştii din cele trei partide care susţin acest guvern, PNL, USR şi UDMR, am reuşit să depunem un program extrem de concret, detaliat, amplu, cu 372 de măsuri concrete pe care guvernul le va face pentru România şi am reuşit să depunem o listă de miniştri, miniştri capabili, responsabili, serioşi, care să implementeze programul de guvernare”, a afirmat Siegfried Mureşan.

El a precizat că programul de guvernare a fost validat de PNL, USR și UDMR.

„Aşa cum am spus pe durata întregii săptămâni, întâi programul de guvernare şi apoi miniştrii, apoi vom decide miniştrii pentru implementarea acestui program de guvernare. În cursul zilei de ieri am finalizat programul detaliat de guvernare şi tot în cursul zilei de ieri, organele statutare ale UDMR, ale PNL şi ale USR, în această ordine, în cursul după-amiezii de ieri, organele statutare ale acestor trei partide au validat programul de guvernare şi lista de miniştri”, a mai anunţat premierul desemnat.

Siegfried Mureșan a precizat că reforma statului va fi primul lucru pe care Guvernul său îl va face pentru România.

Printre măsurile anunțate se numără reducerea numărului de parlamentari în funcție de rezultatele ultimului recensământ și limitarea numărului de secretari de stat din fiecare minister.

Guvernul propus de Mureșan ar urma să aibă trei vicepremieri, fiecare cu un portofoliu: „Vrem o Românie modernă. Vom reduce numărul de parlamentari conform rezultatelor ultimului recensământ. Vom limita numărul de secretari de stat la fiecare minister. Guvernul pe care îl propunem va avea doar trei vicepremieri, mai puţin decât guvernele anterioare şi fiecare vicepremier va avea un portofoliu. Vom interzice cumulul pensiei cu salariul la stat”.

Premierul desemnat a anunțat și reformarea companiilor de stat, despre care a spus că trebuie să ofere servicii moderne și să aibă un management performant.

El a precizat că unele dintre aceste companii vor fi listate la bursă sau privatizate: „Vom interzice cumulul pensiei cu salariul la stat. Vom reforma şi moderniza companiile de stat. Companiile de stat trebuie să producă servicii moderne pentru oameni, nu să fie o sursă de risipă a banului public. Ele trebuie modernizate, reformate, trebuie să aibă un management performant. Vor fi listate la bursă sau privatizate, în orice caz administrate mai bine”.

Mureșan a mai afirmat că va exista un singur ghișeu pentru cetățeni. Acesta ar urma să reunească serviciile legate de evidența populației, pașapoarte, permise și înmatriculări.

În ceea ce privește TVA, Siegfried Mureșan a declarat că această taxă nu va crește și că, atunci când situația o va permite, cota ar putea reveni la 19%.

Premierul desemnat a anunțat, de asemenea, că viitorul Guvern va continua măsurile adoptate în ultimul an.

„Vom continua pe baza lucrurilor bune făcute de Guvernul României în ultimul an. Cele trei partide şi-au asumat în mod responsabil guvernarea României în ultima perioadă, inclusiv sub forma unui cabinet interimar. Vom construi pe baza lucrurilor foarte bune făcute în această perioadă şi ne propunem să intrăm într-o nouă etapă de creştere economică şi de dezvoltare”, a afirmat Mureșan.

Siegfried Mureșan a anunțat și investiții suplimentare în domeniul apărării, în contextul cooperării României cu NATO și Uniunea Europeană.

„Pentru o Românie sigură, alături de partenerii noştri din NATO şi din Uniunea Europeană, vom continua să investim într-o apărare antiaeriană eficientă, antirachetă, anti-anti-drone. Şi trebuie să spunem oamenilor adevărul, va trebui să investim mai mult, mai rapid şi pentru o perioadă mai lungă de timp, pentru a fi siguri, pentru a face faţă provocărilor de la frontiera României”, a mai transmis premierul desemnat.

Audierile miniștrilor propuși urmează să aibă loc luni și marți. Votul pentru învestirea Guvernului este programat fie marți în a doua parte a zilei, fie miercuri dimineață.