Privatizarea TAROM, propusă în programul de guvernare

Programul de guvernare depus sâmbătă de premierul desemnat Siegfried Mureșan propune privatizarea competitivă a TAROM, listarea la bursă a unor pachete din Aeroportul Otopeni și Portul Constanța și schimbări importante pentru transportul feroviar și metrou. Documentul prevede inclusiv atribuirea competitivă a contractelor feroviare din 2028 și un sistem comun de transport pentru București și Ilfov.

TAROM ar urma să intre într-un proces de privatizare competitivă, potrivit programului de guvernare depus sâmbătă la Parlament de premierul desemnat Siegfried Mureșan.

Documentul arată că statul a folosit deja ultimul ajutor de restructurare permis de legislația europeană pentru următorii zece ani și exclude acordarea unor noi fonduri publice companiei aeriene.

„TAROM: statul a folosit ultimul ajutor de restructurare permis de dreptul european pentru următorii zece ani; niciun leu public nou, nici direct, nici mascat în datorii neplătite către alte companii de stat; privatizare competitivă, cu termen; legăturile aeriene esențiale se asigură prin contract de serviciu public, deschis oricărui operator”, se precizează în document.

Programul de guvernare prevede și listarea la bursă a unor pachete din companiile care administrează Aeroportul Otopeni și Portul Constanța.

În același timp, documentul propune oprirea răscumpărării pachetelor minoritare.

Noul terminal de la Otopeni și terminalele portuare ar urma să fie concesionate prin proceduri competitive.

Pe segmentul transportului rutier de persoane, programul propune deschiderea pieței și acordarea licențelor pentru autocarele interjudețene pe criterii obiective, tuturor operatorilor care îndeplinesc condițiile.

Pe calea ferată, programul prevede ca orice operator licențiat să poată primi trasee în baza unor criterii nediscriminatorii. Avizele, autorizațiile și atestatele emise de minister și de companiile din subordine ar urma să poată fi obținute digital, cu un termen clar de răspuns.

În transportul feroviar de călători, din 2028 contractele ar urma să fie atribuite competitiv, pe loturi și după calendarul stabilit prin lege, fără prelungiri prin atribuire directă. Trenurile noi aflate în proprietatea statului ar urma operatorul care câștigă contractul.

Pe rutele considerate rentabile, compensația ar urma să fie retrasă, iar dreptul de operare să fie scos la licitație, operatorul urmând să plătească statului.

Programul propune și schimbări privind modul în care sunt operate trenurile și utilizate activele CFR Călători și Metrorex.

”Mersul trenurilor construit pe nevoile călătorilor: orar cadențat, cu tren la oră fixă pe axele principale; trenurile goale, păstrate doar pentru că pierderea o acoperă subvenția, dispar; CFR Călători și Metrorex își cresc veniturile proprii prin mai mulți călători, spații din gări și stații închiriate prin licitații transparente și terenuri valorificate direct sau transferate autorităților locale”, prevede programul publicat sâmbătă.

În cazul metroului, viitorul contract de serviciu public ar urma să stabilească nivelul compensației în funcție de costurile unui operator eficient, comparat public.

Compensația ar urma să fie stabilită ca sumă fixă multianuală, cunoscută dinainte.

Programul prevede și crearea, împreună cu Bucureștiul și județul Ilfov, a unei autorități metropolitane care să contracteze atât serviciile de metrou, cât și transportul de suprafață.

Sistemul ar urma să funcționeze cu bilet comun.

Pentru noile linii și trenuri de metrou, documentul propune achiziția unor echipamente capabile de operare automată.

Un alt obiectiv din program este finalizarea separării dintre CNIR și CNAIR.

Cele două companii ar urma să fie evaluate separat, fiecare în funcție de propriul mandat.

”Transporturile ies din logica stocului și a subvenției: companiile statului primesc un mandat mai clar, concentrat pe livrare, piața de călători se deschide pentru cine îndeplinește condițiile, investițiile se termină în ordinea începerii și se plătesc la timp, iar rețelele - rutieră, feroviară, fluvială - devin sigure, moderne și conectate la coridoarele europene”, se mai arată în documentul propus de Siegfried Mureșan.