Fosta candidată la alegerile prezidențiale Elena Lasconi a declarat că fostul său contracandidat, Călin Georgescu, ar putea avea în continuare un viitor politic, susținând că autoritățile au făcut din acesta un „martir”. Lasconi a afirmat că anularea alegerilor prezidențiale a fost „cea mai nasoală treabă” care s-a întâmplat în România și o lovitură majoră dată democrației.

Despre viitorul politic al lui Călin Georgescu, Elena Lasconi a spus: „S-ar putea să aibă. Au făcut din el un martir. Anularea alegerilor a fost cea mai nasoală treabă care s-a întâmplat în ţara asta. Şi o lovitură mare, mare dată democraţiei din România. Dacă nu se anulau, câştigam alegerile, Georgescu era la coşul de gunoi al istoriei. NU mai vorbea nimeni despre el şi lucrurile stăteau mai bine. Nu era lapte şi miere, pentru că eram în cap cu deficitul. Dar lucrurile stăteau mai bine”.

Elena Lasconi a explicat că există oameni de bună credință care cred în Călin Georgescu, deoarece nu au găsit o voce pe scena politică.

„Toţi românii care nu mai au încredere... Pe bună dreptate, cum să ai încredere în toţi ăştia care se duc cu portbagajul de bani şi îi vezi pe la televizor şi cu toţi îmbuibaţii şi cu primarul care într-un an de zile îşi ia 4X4 şi nu ştiu ce casă. Oamenii sunt dezamăgiţi şi nu mai aveau o voce. Sunt oameni de bună credinţă care cred în Georgescu pentru că oamenii ăştia nu au găsit o voce pe scena politică. Pentru că scena politică s-a stricat din ce în ce mai tare. Peste tot există corupţie. Peste tot aleargă după ciolan”, a mai afirmat Elena Lasconi.

Declarațiile Elenei Lasconi au fost făcute în contextul dosarului în care DIICOT a cerut arestarea preventivă a lui Călin Georgescu.

Un judecător de la Tribunalul București a respins marți cererea DIICOT privind arestarea preventivă și a decis ca fostul candidat la alegerile prezidențiale să fie plasat sub control judiciar pentru o perioadă de 60 de zile.

Aceeași decizie a fost luată și în cazul omului de afaceri Ionel Rusen, prezentat în dosar drept complice al lui Georgescu. Decizia magistratului Vlad Andriescu nu este definitivă, iar procurorii pot formula contestație.

Călin Georgescu a fost așteptat în fața Tribunalului București de sute de susținători.

Ancheta în acest caz a pornit de la o plângere depusă de omul de afaceri din Buzău Răzvan Leu, care a susținut că ar fi fost păgubit cu suma de un milion de euro.

Potrivit informațiilor din dosar, Răzvan Leu l-ar fi cunoscut pe Călin Georgescu prin intermediul unui prieten comun, Ion Negoescu. Fostul candidat i-ar fi propus implicarea într-o afacere care presupunea tranzacții cu metale prețioase.

Pentru derularea afacerii era necesară o linie de credit în valoare de 6 milioane de euro. Georgescu i-ar fi recomandat lui Răzvan Leu să ia legătura cu Ionel Rusen, prezentat drept un om de încredere. La rândul său, Rusen i l-ar fi prezentat pe cetățeanul italian Massimiliano Arena, reprezentant al unei bănci din Elveția.

În continuare, pentru obținerea creditului, lui Răzvan Leu i s-ar fi cerut să achite o garanție de un milion de euro. Din această sumă, 100.000 de euro urmau să fie folosiți pentru finanțarea campaniei lui Călin Georgescu la alegerile prezidențiale. Procurorii au susținut că, pentru această ultimă sumă, i-a fost prezentat omului de afaceri inclusiv un plan de cheltuieli.

Ulterior, victima ar fi fost convinsă să transfere încă 100.000 de euro, cu promisiunea că împrumutul poate crește până la 15 milioane de euro.

Împrumutul nu s-a mai realizat, iar omul de afaceri din Buzău a cerut restituirea garanției totale de 1,1 milioane de euro. Potrivit plângerii, banii nu i-au mai fost restituiți.