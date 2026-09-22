Justitie

Călin Georgescu, după ce a scăpat de arest: „Dumnezeu e mare”

Călin Georgescu, după ce a scăpat de arest: „Dumnezeu e mare”Călin Georgescu. Sursa foto: INQUAM
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Din cuprinsul articolului

Călin Georgescu a fost plasat sub control judiciar, marți, de Tribunalul București, în dosarul în care este acuzat de înșelăciune cu consecințe deosebit de grave și constituirea unui grup infracțional organizat. Decizia instanței nu este definitivă, dar este executorie, astfel că fostul candidat la alegerile prezidențiale a fost pus în libertate. La ieșirea din Tribunalul București, Georgescu a afirmat: „Dumnezeu e mare!”.

Tribunalul București a decis control judiciar pentru Călin Georgescu

În aceeași cauză, omul de afaceri Ionel Rusen a primit aceeași măsură preventivă. Hotărârea poate fi contestată, însă este executorie.

Decizia instanței a fost întâmpinată cu urale de susținătorii fostului candidat, aflați în fața Tribunalului București. Aceștia au scandat „Libertate!” și „Nu cedăm!”.

Pe durata controlului judiciar, Călin Georgescu trebuie să respecte obligațiile stabilite de magistrați. Conform legii, acesta trebuie să se prezinte la Poliție pentru a semnancontrolul judiciar. De asemenea, fostul candidat nu are voie să părăsească țara.

sustinatori Georgescu

Susținătorii lui Călin Georgescu. Sursa foto: INQUAM

Călin Georgescu a fost reținut luni

Fostul candidat la alegerile prezidențiale a fost reținut luni de procurorii DIICOT și a petrecut noaptea în Arestul Central al Poliției Capitalei. Marți, el a fost dus la Tribunalul București pentru judecarea măsurii preventive.

DIICOT îl acuză pe Georgescu că ar fi înșelat un om de afaceri cu aproximativ 1,1 milioane de euro. Potrivit acuzațiilor anchetatorilor, aproximativ 100.000 de euro din această sumă ar fi fost folosiți în campania sa electorală pentru alegerile prezidențiale.

Călin Georgescu s-a mai aflat sub control judiciar, între februarie 2025 și aprilie 2026, într-un alt dosar în care este acuzat de infracțiuni la ordinea constituțională.

Călin Georgescu a fost ridicat în drum spre un bazin de înot

Călin Georgescu a fost ridicat luni dimineața, în timp ce se îndrepta spre un bazin de înot din Otopeni. Ulterior, anchetatorii au mers la vila acestuia din Mogoșoaia, unde au făcut percheziții.

Ancheta a pornit de la o plângere depusă de omul de afaceri Răzvan Leu, din Buzău, care susține că ar fi fost prejudiciat cu 1,1 milioane de euro.

Potrivit informațiilor din dosar, Georgescu i-ar fi propus acestuia o afacere bazată pe tranzacții cu metale prețioase. Pentru proiect ar fi fost necesară o linie de credit de 6 milioane de euro.

În acest context, Georgescu i-ar fi recomandat lui Răzvan Leu să ia legătura cu Ionel Rusen. Acesta i l-ar fi prezentat ulterior pe cetățeanul italian Massimiliano Arena, despre care i s-ar fi spus că reprezintă o bancă din Elveția.

Omul de afaceri ar fi plătit 1,1 milioane de euro

Pentru obținerea creditului, lui Răzvan Leu i s-ar fi solicitat inițial o garanție de 1 milion de euro. Ulterior, omul de afaceri ar fi plătit încă 100.000 de euro, în condițiile în care i s-ar fi transmis că împrumutul ar putea ajunge la 15 milioane de euro.

Finanțarea nu s-ar mai fi realizat, iar omul de afaceri ar fi solicitat restituirea celor 1,1 milioane de euro. Potrivit acuzațiilor din dosar, banii nu i-ar mai fi fost restituiți.

Anchetatorii au găsit o legitimație „diplomatică”

În timpul perchezițiilor de la vila din Mogoșoaia, anchetatorii au găsit, printre alte obiecte, o legitimație „diplomatică” emisă aparent de Ordinul Cavalerilor de Malta și atribuită lui Călin Georgescu.

Documentul este intitulat „DIPLOMATIC ID – Order of Malta, Sovereign Order Hospitalliers of Saint John of Jerusalem”. Pe legitimație apare numele „senatorului” Călin Georgescu, precum și fotografia acestuia.

Ulterior, Ambasada Ordinului Suveran Militar de Malta în România a transmis că nu a emis niciun document pe numele lui Călin Georgescu.

Un aparat de bruiaj a fost găsit în mașina lui Georgescu

Anchetatorii au găsit și un aparat de bruiaj în mașina fostului candidat la alegerile prezidențiale din 2024. Potrivit unor surse judiciare, dispozitivul este de tip „rabbler” și ar putea fi folosit pentru blocarea ascultării și înregistrării convorbirilor.

După mai multe ore de percheziții, anchetatorii au părăsit vila lui Călin Georgescu din Mogoșoaia cu mai multe genți în care se aflau documente și alte materiale ridicate pentru verificări.

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