Actele false găsite în casa lui Călin Georgescu nu-i pot aduce vreo condamnare. Cât de periculos e aparatul de bruiaj!

În vila lui Călin Georgescu s-au găsit una bucată legitimație și un pașaport ciudat despre care ni s-a spus că sunt false. Și false dacă sunt și el nu a fost prins că le-a folosit, nu constituie infracțiune.

Actele false găsite în casa lui Călin Georgescu nu-i pot aduce acestuia vreo condamnare. Orice român, când a vrut să se distreze sau să facă vreun cadou mai traznit în familie sau unor prieteni, au comandat la firme specializate (sunt și în mall-uri!) o diplomă falsă de studii, din sport, o copie după legitimații de polițist, de bodygard, de detectiv.

Într-o casă se mai pot găsi bani falși, folosiți la diverse jocuri de societate. Amintiți-vă de așa-zisă captură a Poliției cu pachete de milioane de euro, despre care ulterior ni s-a spus că reprezentau recuzită pentru un film.

Dacă toate aceste obiecte nu au fost folosite la comiterea vreunei infracțiuni, nu aduc nimănui cătușe. Nici chiar lui Călin Georgescu ! Infracțiunile comunicate de procurori sunt altele și pentru acele așteptăm să vedem probe și cum vor fi ele evaluate de o instanță de judecată.

Cât de periculos e aparatul de bruiaj

S-a comentat și s-a râs mult de aparatul ăla de bruiaj , găsit la percheziția din stradă în mașina lui Călin Georgescu. Am vorbit și eu cu un specialist. Nu e un aparat performant, se găsește pe internet, oricine poate cumpăra. Nici că îl deținea Georgescu nu e infracțiune, dar ne aruncă într-un scenariu de spionaj.

În urmă cu vreo 12 ani, românii foloseau aparate de recepție - tiktokăre - ca cele din doatarea polițiștilor. Le cumpărau fie pentru copii, fie pentru vacanțe, când plecau cu mașinile în grup mai mare. Desigur că aveau frecvența lor, dar, câteodată, se mai intersectau convorbirile pe șosele cu cele ale polițiștilor. Nu comitea nimeni nicio infracțiune, iar deținerea aparatelor este legală.

Dan Andronic are explicații interesante despre actele „false”

„Călin Georgescu nu e falsificator, e doar clientul unei șarlatanii istorice. Toată lumea a sărit pe Călin Georgescu, acuzându-l că a falsificat documente și legitimații ale Ordinului Suveran de Malta. S-au scris râuri de cerneală despre cum „suveranistul” avea, în vila de la Mogoșoaia, un pașaport diplomatic al celei mai exclusiviste structuri catolice din lume. Realitatea este însă mult mai savuroasă și, în același timp, mult mai penibilă”, scrie Dan Andronic în Evenimentul zilei.

Legitimația găsită la Călin Georgescu nu ar fi o reproducere falsificată a unui document emis de Ordinul Suveran Militar de Malta, ci un act eliberat de o structură diferită.

„Așa cum arată detaliile istorice, confirmate și de lucrările lui Horia Nestorescu-Bălcești, un istoric de calibru care a cartografiat și reglementat labirintul ordinelor cavalerești și masonice, legitimația găsită la Georgescu nu este un fals după un act real. Este un act „real” emis de o organizație complet falsă”, a scris Dan Andronic”.

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Vom vedea ce e cu acuzația penală cu banii și cecurile fără acoperire, procurorii au anunțat răspunsuri de la comisii rogatorii din alte state. Așteptăm probele cu privire la înșelăciune - ordinele alea de plată, de care v-am spus că se foloseau acum 25 de ani!