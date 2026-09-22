Dan Andronic estimează un proces de durată în cazul lui Călin Georgescu

Dosarul în care este vizat Călin Georgescu ar putea ajunge la un verdict definitiv abia după mai mulți ani, consideră Dan Andronic. Jurnalistul a explicat, în podcastul Contrapunct moderat de Mirel Curea, că ancheta este încă în desfășurare și că, după eventuala trimitere în judecată, urmează mai multe etape procedurale.

Discuția a pornit de la întrebările privind durata anchetei și momentul în care ar putea exista o soluție în dosar. Mirel Curea a spus că nu ar trebui urmărită o judecată accelerată doar pentru a obține rapid un verdict.

„Eu n-aș vrea, cât mi-e mie de dezagreabil personajul, eu n-aș vrea să fie expus unei judecăți sumare, accelerate”, a spus jurnalistul.

Curea a susținut că întârzierea anchetei ar fi fost determinată inclusiv de proceduri internaționale.

„Din informațiile mele, întârzierea este generată de comisiile rogatorii”, a afirmat acesta.

Dan Andronic a intervenit apoi și a avertizat că un asemenea proces nu se poate încheia într-un termen foarte scurt.

„Nu există procese în România care să dureze atât de puțin pe cât vă doriți”, a spus jurnalistul.

El a explicat că, în acel moment, ancheta nu era încă finalizată.

„Gândiți-vă că deocamdată ancheta este încă în curs. Ea nu este finalizată”, a afirmat Andronic.

După finalizarea urmăririi penale și eventuala trimitere în judecată, ar urma camera preliminară, judecata pe fond și apoi apelul.

„Din momentul finalizării anchetei, odată cu trimiterea în judecată, da, dar este camera preliminară, care durează un an de zile”, a spus acesta.

Dan Andronic a estimat că întregul parcurs judiciar ar putea dura aproximativ patru ani.

„După camera preliminară se trece la fond, după care există apel. Deci ăsta este un proces al cărui final, eu îl văd undeva peste patru ani de zile”, a afirmat jurnalistul.

El a insistat că dosarul nu poate fi tratat ca unul în care vinovăția ar putea fi stabilită în numai câteva luni.

„Deci nu e un proces care se termine în trei luni, gata, l-am hotărât, am hotărât că-i vinovat”, a spus Dan Andronic.

Jurnalistul a descris dosarul drept o problemă importantă pentru Călin Georgescu, dar a subliniat în același timp că existența unei anchete nu echivalează cu stabilirea vinovăției.

„Este o piatră de moară, dar nu este suficient de grea ca să-l țină la fund. Este o piatră cu care va putea să stea deasupra apei. Nu foarte confortabil”, a spus Andronic.