Lia Olguța Vasilescu a lansat, miercuri, noi critici la adresa lui Siegfried Mureșan, premierul desemnat. Primarul Craiovei susține că afirmațiile sale nu au legătură cu originea germană a acestuia și contestă mai multe aspecte legate de activitatea și profilul său politic.

Vasilescu a susținut că nu originea germană a lui Siegfried Mureșan reprezintă problema și a afirmat că observațiile sale vizează alte aspecte pe care le consideră relevante pentru profilul premierului desemnat.

„Nu știu de unde ați tras, dvs sau „adepții” dvs, concluzia că pe mine mă deranjează că sunteți neamț”, a scris Vasilescu, adăugând că, în opinia sa, „asta e singura” calitate pe care o identifică la Mureșan, respectiv cea că are origini nemțești.

Primarul Craiovei a continuat cu o serie de critici referitoare la „coloana vertebrală”, „simțul ridicolului”, „perspicacitatea”, „patriotismul” și pregătirea economică a lui Siegfried Mureșan.

În mesajul său, Lia Olguța Vasilescu l-a menționat și pe omul de afaceri Gheorghe Ștefan, cunoscut drept „Pinalti”. Ea a susținut că acesta ar fi afirmat că l-a sprijinit financiar pe Siegfried Mureșan și că nu ar fi primit mulțumiri în schimb.

„Coloană vertebrală? Pinalti zice că nu, că v-a susținut financiar și nu ați zis măcar „danke”. Și nici deranjat de sursa de proveniență a banilor n-ați prea fost, deci nici cinstea nu vă dă afară din casă”, a scris Vasilescu.

Afirmațiile referitoare la presupusul sprijin financiar sunt prezentate de Vasilescu și nu sunt însoțite, în mesajul citat, de documente care să le susțină.

Primarul Craiovei a contestat și comportamentul public al lui Siegfried Mureșan înainte de desemnarea sa pentru funcția de premier. Vasilescu a susținut că acesta s-ar fi prezentat timp de aproximativ o lună drept candidat la funcție, pentru ca ulterior să pară surprins de desemnarea oficială și să solicite timp pentru a decide dacă acceptă mandatul.

„Simț al ridicolului? Nu cred că aveți, din moment ce vă plimbați de o lună în haina de candidat la funcția de premier și, când vă desemnează președintele, păreți surprins că cineva v-a luat totuși în serios și cereți răgaz de gândire. Perspicacitate? Ați fi știut ca luați sub 160 de voturi dacă veniți în Parlament, deci nici asta nu poate fi. Patriotism? Păi dacă ați cerut de atâtea ori sancțiuni financiare și nu numai contra României, e ultimul lucru de care vă putem bănui. Pregătire economică? Ați fi venit cu un program, altul decât al lui Ilie Bolojan care a sărăcit România”, a scris ea pe Facebook.

Lia Olguța Vasilescu a continuat șirul criticilor.

„Nu mai trec în revistă ce alte calități ați putea avea fiindcă, sincer, nu le identific. Și nu le-a identificat nici partidul dvs. când a depus lista de candidați la europarlamentare, comună cu cea a PSD, din păcate – și e o greșeală pe care nu o să o mai repetăm – de vreme ce v-a pus pe ULTIMA poziție eligibilă. La risc. Că nu era nicio problemă pentru ei dacă pierdeați mandatul. Ca și acum. Doar nu credeți că vă ia vreunul în serios ca să pretindeți să vă luam noi?”, scrie Vasilescu pe Facebook.

Lia Olguța Vasilescu a contestat și poziționările pe care i le atribuie lui Siegfried Mureșan în legătură cu sancțiunile financiare aplicate României. Totodată, ea i-a reproșat lipsa unui program economic propriu și a susținut că acesta ar fi venit cu un program similar celui asociat fostului premier Ilie Bolojan.

În același mesaj, Vasilescu a criticat și modul în care Siegfried Mureșan ar fi ajuns pe lista comună PSD-PNL pentru alegerile europarlamentare, susținând că acesta s-a aflat pe ultima poziție eligibilă.