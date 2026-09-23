Deputatul PSD Mihai Fifor îi răspunde premierului desemnat Siegfried Mureșan, după ce acesta le-a cerut celor aflați în fruntea partidelor să demonstreze că susțin valorile europene. Acesta a făcut referire și la deciziile luate până acum de Ilie Bolojan.

Fifor susține că PSD nu are nevoie de „certificate de europenism” și afirmă că Mureșan este cel care trebuie să răspundă în fața alegătorilor.

„Cât tupeu! Câtă aroganță! Când credeam că mai rău decât kamikaze Bolojan nu se poate, iată că viața ne demonstrează contrariul. Apare pe firmament o replică de prost-gust a «miracolului de la Bihor». O glumă proastă, gonflată de aroganță, care reușește să confirme un singur lucru: câtă dreptate am avut atunci când am spus că nu voi vota o clonă a lui Bolojan la Palatul Victoria. Doar că, la capitolul tupeu, clona pare hotărâtă să-și depășească originalul”, a scris Mihai Fifor, miercuri, pe Facebook.

Social-democratul susține că PSD nu trebuie să demonstreze în fața lui Mureșan că este favorabil Uniunii Europene și NATO.

„Domnul Mureșan își permite acum să dea lecții de europenism PSD și să ne anunțe că avem de trecut un «test». Serios? PSD să dea examen de europenism în fața lui Siegfried Mureșan? Până una-alta, PSD și-a demonstrat de-a lungul timpului opțiunea fermă pro-UE și pro-NATO. Nu are nevoie de certificate de europenism de la Siegfried Mureșan”, a transmis Fifor.

Deputatul PSD contestă și continuarea politicilor promovate de Guvernul Bolojan. El susține că menținerea unei formule politice similare după plecarea Executivului reprezintă, în opinia sa, o sfidare la adresa populației.

„Dincolo de asta, este cel puțin o sfidare la adresa românilor să vii astăzi și să susții continuarea măsurilor care au dus la situația în care se află România acum. Să propui aproape aceeași formulă politică și aceeași rețetă după ce Guvernul Bolojan a fost trimis la plimbare de Parlament în luna mai și să pretinzi că aceasta este soluția pentru România”, afirmă deputatul PSD.

Mihai Fifor acuză Guvernul propus de Mureșan că ignoră problemele economice

Fifor susține că situația economică și socială nu justifică menținerea acelorași politici și îl critică pe Mureșan pentru abordarea sa.

„Când românii sunt cu apa la gură în prag de iarnă, când economia este la pământ, când oamenii simt în fiecare zi scăderea puterii de cumpărare, tu să vii cu aceleași măsuri și, pe deasupra, să mai ai și aroganța de a-i pune pe alții să dea «teste» înseamnă fie că nu-ți pasă de ceea ce se întâmplă în această țară, fie că ești complet rupt de realitate”, a mai spus Fifor.

Deputatul PSD afirmă că premierul desemnat este cel care trebuie să demonstreze că poate obține sprijin pentru programul său de guvernare.

„Așa că mai ușor cu testele, domnule Mureșan. PSD nu are de trecut testul dumneavoastră. Dumneavoastră sunteți cel care vrea să conducă Guvernul României. Dumneavoastră aveți de trecut un test definitoriu pentru ceea ce vă pretindeți că sunteți. Testul în fața românilor”, a transmis Mihai Fifor.

În finalul mesajului, Fifor îl critică pe premierul desemnat și afirmă că acesta nu ar fi trecut, în opinia sa, un „test al patriotismului”.

„Din punctul meu de vedere, un test pe care până acum l-ați picat cu brio de prea multe ori. Testul patriotismului. Din păcate, însă, când tupeul și aroganța sunt cele care te definesc, sigur nu ai ce căuta în fruntea Guvernului României. Puțină smerenie nu strică nimănui, domnule Mureșan. Măcar din bun-simț față de cei cărora le cereți votul”, a conchis Fifor.