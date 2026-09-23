Comisia Europeană a anunțat lansarea Coaliției europene pentru alfabetizare, o măsură menită să sprijine dezvoltarea competențelor de citire în rândul tinerilor. Proiectul vine într-un moment critic pentru sistemele de învățământ din Europa, în care capacitatea elevilor de a parcurge și înțelege informații de bază a scăzut considerabil, conform Mediafax.

Noua structură își propune să creeze o punte de legătură între școli, furnizori de educație și formare, biblioteci, organizații culturale și asociații ale profesorilor, părinților și cursanților. Totodată, autoritățile publice vor fi implicate direct pentru a facilita schimbul de bune practici și pentru a consolida cooperarea în domeniul educațional. Măsurile vizate includ stimularea lecturii încă din primii ani ai copilăriei și perfecționarea cadrelor didactice și a specialiștilor din domeniu.

Decizia de constituire a acestei coaliții a fost determinată de problemele profunde identificate la nivelul competențelor de bază. Datele furnizate de testările PISA relevă faptul că 31,3% dintre tinerii de 15 ani din Uniunea Europeană întâmpină dificultăți majore în înțelegerea unui text elementar.

Roxana Mînzatu, vicepreședinta executivă a Comisiei Europene pentru drepturi sociale și competențe, locuri de muncă de calitate și pregătire, a subliniat că rezultatele obținute impun o intensificare rapidă a eforturilor comune.

„Trebuie să ne asigurăm că fiecare tânăr din Europa își dezvoltă competențele de alfabetizare de care are nevoie pentru a învăța, a participa pe deplin în societate și a reuși în viață”, a transmis Mînzatu.

Activitatea noii coaliții va veni în completarea rețelelor și inițiativelor europene deja active în acest domeniu, cum sunt EU Read și ELINET.

În timp ce la nivelul Uniunii Europene se caută soluții comunitare, situația din România reflectă provocări și mai mari pentru sistemul național de învățământ. Rezultatele din cadrul testărilor PISA plasează țara noastră sub media Organizației pentru Cooperare și Dezvoltare Economică (OCDE) la toate capitolele evaluate.

Statisticile arată că 52% dintre elevii români în vârstă de 15 ani nu reușesc să atingă nivelul minim de competență la matematică. În ceea ce privește capacitatea de citire și înțelegere a textului, procentul celor aflați sub pragul de bază ajunge la 48%, iar la capitolul științe se înregistrează o pondere de 46%. De asemenea, diferențele de nivel educațional dintre mediile defavorizate și cele cu resurse mai bune rămân foarte pronunțate, afectând șansele de reușită ale elevilor.