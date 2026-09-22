Atac armat în fața unui liceu din Turcia. Un bărbat înarmat a deschis focul marți în apropierea unui liceu vocațional și tehnic din districtul Turgutlu, provincia Manisa, în vestul Turciei. Cel puțin patru persoane, majoritatea elevi, au fost rănite, potrivit presei turce, iar poliția și echipele medicale au fost trimise la fața locului.

Atacul s-a produs în fața unității de învățământ, unde atacatorul ar fi tras cu o pușcă spre elevii care ajungeau la școală. Biroul guvernatorului provinciei Manisa a anunțat producerea incidentului și mobilizarea echipelor de intervenție, potrivit The Hill.

Canalul de știri HaberTurk a relatat că cel puțin patru persoane au fost rănite, majoritatea fiind elevi.

Primele informații arată că bărbatul a tras cu o pușcă în apropierea liceului, în timp ce elevii soseau la cursuri.

După atac, polițiștii și echipajele medicale au fost trimise în zona unității de învățământ pentru intervenție.

Autoritățile nu au anunțat deocamdată ce l-ar fi determinat pe atacator să deschidă focul.

Motivul atacului rămâne, astfel, necunoscut.

Incidentul din provincia Manisa vine după alte două atacuri armate produse în școli din Turcia în cursul acestui an.

În luna aprilie, un elev în vârstă de 14 ani a deschis focul în două săli de clasă ale școlii sale din provincia Kahramanmaras, situată în sud-estul țării.

Nouă elevi și profesori au fost uciși, iar alte 13 persoane au fost rănite. Atacatorul a fost ulterior ucis de poliție.

Cu o zi înainte de atacul din Kahramanmaras, un alt incident armat a avut loc la un liceu din provincia Sanliurfa.

Un fost elev a deschis focul asupra unității de învățământ, iar 16 persoane au fost rănite.

Majoritatea victimelor erau elevi. Atacatorul s-a sinucis ulterior.

Atacul produs marți la Turgutlu este cel mai recent incident armat în apropierea unei unități de învățământ din Turcia, iar autoritățile încearcă să stabilească motivul pentru care bărbatul a deschis focul.