Venirea pe lume a unui copil presupune și cheltuieli importante, iar costurile pentru produsele esențiale diferă considerabil de la o țară europeană la alta. O analiză realizată de compania Remitly, citată de Euronews, arată că părinții pot cheltui în primul an de viață al copilului între 2.813 și 6.294 de euro, în funcție de țara în care locuiesc.

Studiul a luat în calcul prețurile din iulie 2026 și 14 produse esențiale, împărțite în șase categorii: scutece și produse pentru schimbarea bebelușului, biberoane, lapte praf, articole pentru somn, produse pentru transport și îmbrăcăminte. Media calculată pentru cele 38 de țări europene analizate este de 4.727 de euro în primul an.

Spania se află la cel mai ridicat nivel al cheltuielilor nominale, cu aproximativ 6.294 de euro pentru produsele incluse în analiză. Urmează Țările de Jos, cu 6.140 de euro, Finlanda – 6.066 de euro, Suedia – 6.025 de euro și Elveția – 6.018 euro.

La polul opus, Marea Britanie are un cost estimat de creștere a unui copil în primul an de viață de 2.813 euro. Printre țările cu valori sub 4.000 de euro se numără Cehia, cu 3.211 euro, România – 3.385 de euro, Letonia – 3.392 de euro, Croația – 3.661 de euro, Bulgaria – 3.804 euro și Bosnia și Herțegovina – 3.844 de euro.

Cele mai mari categorii de cheltuieli sunt hainele, formula de lapte și scutecele. Împreună, acestea reprezintă aproximativ 81% din costul total mediu pentru primul an. Îmbrăcămintea reprezintă 30,3% din cheltuieli, formula 25,7%, iar scutecele 24,5%.

Diferențele devin și mai importante atunci când costurile sunt raportate la salariile medii. În cele 36 de țări pentru care au fost disponibile date privind veniturile, produsele pentru bebeluși reprezintă, în medie, 20,9% din salariul anual mediu. Ponderea variază însă de la 5,4% în Belgia până la 88,8% în Republica Moldova.

Analiza nu include costurile pentru creșe și grădinițe, care pot adăuga sume importante bugetului familiei. Aceste cheltuieli diferă la rândul lor în funcție de sistemul de sprijin oferit de fiecare stat și de situația familiei.