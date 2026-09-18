Prețurile din energie, competitivitatea industriei europene și efectele politicilor de mediu au fost printre temele discutate de Gheorghe Piperea, europarlamentarul AUR în podcastul „Picătura de business”, moderat de Radu Preda. Invitatul a criticat politicile economice ale Uniunii Europene și a susținut că acestea pun presiune asupra industriei și populației.

Gheorghe Piperea a susținut că diferențele dintre prețurile energiei din Europa și cele din Statele Unite și China afectează competitivitatea companiilor europene.

„Energia a ajuns să fie de trei ori mai scumpă decât în Statele Unite și de șase ori mai scumpă decât în China”, a declarat Piperea.

În privința gazelor naturale, europarlamentarul susține că diferențele de preț față de alte piețe sunt și mai accentuate.

„Gazul este de 8,6 ori mai scump decât în Statele Unite”, a spus acesta.

Piperea a pus aceste diferențe în legătură cu politicile energetice europene și cu schimbarea surselor de aprovizionare.

„GNL-ul pe care îl luăm de la americani este de 4 până la 6 ori mai scump decât gazul pe care îl luăm de la norvegieni”, a afirmat europarlamentarul.

Un alt subiect al discuției a fost legat de Green Deal și de impactul măsurilor pentru reducerea emisiilor asupra industriei europene. Piperea a susținut că politicile de mediu ale UE au accentuat presiunile asupra industriei.

„Acest Green Deal, care a fost transformat în 100 de reglementări începând din 2019, este principalul motiv pentru care industria și, în general, economia europeană s-a dus în cap”, a declarat Piperea.

Europarlamentarul a criticat și extinderea mecanismului ETS către transport și clădiri, în contextul discuțiilor despre ETS2.

„Nu se mai aplică doar industriei, începe să se aplice și nouă”, a spus Gheorghe Piperea.

În discuție au fost abordate și prețurile carburanților. Piperea a prezentat exemplul Franței și a susținut că introducerea ETS2 ar putea adăuga costuri suplimentare pentru motorină.

„Începând din 2027, la prețul de 2,5 euro pe litru de motorină cât este în Franța la ora actuală, se mai adaugă încă vreo 30 de centime doar pentru faptul că intervine acest ETS2”, a afirmat acesta.

Radu Preda a remarcat că dezvoltarea unor tehnologii noi, inclusiv în domeniul bateriilor, este concentrată în alte regiuni ale lumii.

„Au prosperat fabricile de baterii din China, în schimb”, a spus moderatorul.

Piperea a susținut că Europa depinde de importurile din China pentru anumite componente tehnologice și a criticat obiectivul european de a recupera rapid decalajul.

Discuția a ajuns și la inteligența artificială și la necesarul de energie al centrelor de date. Potrivit lui Piperea, extinderea infrastructurii pentru inteligență artificială va crește presiunea asupra sistemelor energetice.

„Un centru de date unde se cultivă și se recoltează inteligența artificială consumă de 10 până la 20 de ori mai multă apă și energie electrică decât un centru de date normal”, a declarat europarlamentarul.