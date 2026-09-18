Ce preț vor avea banii europeni în următorii ani?

Uniunea Europeană se împrumută în comun, finanțează programe de miliarde și pregătește reguli noi care ajung până în buzunarul fiecăruia dintre noi. Cine plătește, cine decide și ce mai rămâne din suveranitatea statelor membre? O discuție despre banii europeni și direcția în care se îndreaptă Bruxelles-ul, după termenul final al PNRR și în săptămâna discursului privind Starea Uniunii prezentat de Ursula von der Leyen.

Interlocutor: Gheorghe Piperea, avocat, europarlamentar și vicepreședinte al Grupului ECR #PicaturaDeBusiness #GheorghePiperea #UniuneaEuropeana #BaniEuropeni #PNRR #SAFE #StareaUniunii #ETS2 #EconomiiLenese #Oras15Minute #CodulUrbanismului #ONG #Ucraina #ParlamentulEuropean #EVZ #HaiRomania