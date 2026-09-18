Gaze mai scumpe înainte de iarnă. Stocurile sunt sub media ultimilor cinci ani

Europa se apropie de sezonul rece cu depozitele de gaze umplute în proporție de 69%, mult sub media de 85% înregistrată în aceeași perioadă în ultimii cinci ani. În același timp, scumpirile gazelor, motorinei și ale altor combustibili sporesc presiunile economice și politice asupra guvernelor europene, potrivit Reuters.

Germania și Țările de Jos se numără printre statele care au rămas în urmă cu refacerea rezervelor, deși cele două țări dețin împreună 35% din capacitatea de stocare a Uniunii Europene. Prețurile ridicate, pe fondul perturbărilor asociate războiului SUA-Israel cu Iranul, au redus interesul companiilor pentru cumpărarea gazelor și au făcut ca guvernele să evite impunerea atingerii țintelor naționale de stocare.

Planurile inițiale porneau de la scenariul în care războiul cu Iranul, început la sfârșitul lunii februarie, urma să se încheie într-un timp scurt. În această situație, prețurile ar fi scăzut, iar companiile ar fi avut posibilitatea să refacă rezervele la costuri mai mici.

Jonathan Schroer, strateg la UniCredit, a atras atenția asupra efectelor pe care întârzierea refacerii rezervelor le poate avea pe măsură ce se apropie perioada cu cel mai mare consum.

„Fiecare lună în care Europa amână refacerea stocurilor creşte presiunea asupra preţurilor pe măsură ce ne apropiem de perioada de vârf a consumului din timpul iernii”, a declarat Jonathan Schroer, strateg la UniCredit.

Prețul de referință al gazelor europene a ajuns la 81 de euro/MWh, nivel cu 150% mai ridicat față de cel înregistrat în urmă cu un an. Cotația se află și peste scenariul advers luat în calcul de Banca Centrală Europeană. Morgan Stanley estimează că prețul ar putea ajunge până la 100 de euro/MWh, în funcție de evoluția vremii.

Scumpirile nu se limitează însă la gaze. După ce petrolul a trecut de pragul de 100 de dolari pe baril, benzina a ajuns să coste în Uniunea Europeană cu 24% mai mult decât în urmă cu un an.

În cazul motorinei, creșterea este de 38%, în timp ce combustibilul utilizat pentru aviație s-a scumpit cu peste 100%.

Analiștii avertizează că rezervele europene de gaze ar putea scădea puternic chiar și în condițiile unei ierni cu temperaturi normale. Refacerea depozitelor în 2027 prin intermediul importurilor ar putea menține presiunea asupra pieței gazelor naturale lichefiate pentru mai multe luni.

Evoluția prețului gazelor are o importanță deosebită și pentru inflație. Un studiu realizat de Banca Italiei arată că șocurile provocate de petrol tind să aibă efecte inflaționiste pe termen scurt, în timp ce scumpirea gazelor produce efecte mai puternice și de durată mai mare. Acestea pot ajunge inclusiv în inflația de bază, indicator urmărit îndeaproape de Banca Centrală Europeană.

Peter Kazimir, membru al conducerii BCE, a vorbit despre schimbarea elementelor urmărite în contextul actual al pieței energetice.

„Atenţia mea este acum concentrată mai puţin asupra petrolului şi combustibililor şi tot mai mult asupra preţurilor gazelor şi electricităţii”, a declarat Peter Kazimir, membru al conducerii BCE.

Investitorii estimează că Banca Centrală Europeană ar putea ajunge să majoreze dobânzile încă de trei sau patru ori în cazul în care presiunile generate de energie vor continua. Printre domeniile considerate cele mai expuse se află transportul aerian, industria chimică, industria auto și sectorul materialelor de construcții.

Efectele prețurilor ridicate la energie se resimt și la nivel politic. În Germania, AfD a câștigat săptămâna trecută alegerile într-un land cu un program care cere pace cu Moscova și restabilirea contractelor pentru gaze rusești ieftine.

În același timp, guvernul cancelarului Friedrich Merz analizează măsuri costisitoare prin care prețurile combustibililor să fie reduse, în condițiile în care costurile ridicate ale energiei continuă să pună presiune asupra economiei și populației.