România va putea acorda crescătorilor de bovine granturi directe pentru a compensa efectele creșterii prețurilor la combustibili și îngrășăminte, după ce Comisia Europeană a aprobat, luni, schema de ajutor de stat în valoare de 52 de milioane de euro. Sprijinul poate ajunge la cel mult 50.000 de euro pentru fiecare întreprindere, iar măsura va putea fi aplicată până la 31 decembrie 2026.

Comisia Europeană a aprobat schema notificată de România pentru întreprinderile care activează în sectorul creșterii bovinelor și care se confruntă cu costuri mai mari la combustibili și îngrășăminte, pe fondul crizei din Orientul Mijlociu.

„Comisia Europeană a aprobat o schemă de ajutoare de stat în valoare de 52 de milioane EUR (277 de milioane RON) notificată de România pentru crescătorii de bovine care se confruntă cu creşterea preţurilor la combustibili şi îngrăşăminte din cauza crizei din Orientul Mijlociu. Schema a fost aprobată în temeiul Cadrului temporar privind ajutoarele de stat în contextul crizei din Orientul Mijlociu (METSAF), adoptat de Comisie la 29 aprilie 2026”, arată, luni, Comisia Europeană, într-un comunicat de presă.

România a notificat Comisiei Europene o schemă de 52 de milioane de euro destinată sprijinirii întreprinderilor din sectorul creșterii bovinelor. Măsura urmărește să reducă impactul creșterii prețurilor la combustibilii utilizați în agricultură și la îngrășăminte. Schema va putea fi aplicată până la data de 31 decembrie 2026.

Ajutoarele vor fi acordate sub forma unor granturi directe, iar valoarea sprijinului poate ajunge la maximum 50.000 de euro pentru fiecare întreprindere eligibilă.

„Comisia a evaluat schema în temeiul normelor UE privind ajutoarele de stat, în special al articolului 107 alineatul (3) litera (c) din Tratatul privind funcţionarea UE, care permite statelor membre să sprijine dezvoltarea anumitor activităţi economice sub rezerva anumitor condiţii, precum şi în temeiul secţiunilor 1 şi 2.1 din METSAF”, se precizează în comunicat.

Schema îndeplinește condițiile prevăzute de METSAF. Ajutoarele vor fi acordate în cadrul unei scheme cu un buget estimat clar și sunt destinate sprijinirii temporare a întreprinderilor care activează în domeniul producției agricole primare.

„Comisia a concluzionat că schema este necesară, adecvată şi proporţională pentru a facilita dezvoltarea unei activităţi economice şi nu modifică în mod nefavorabil condiţiile schimburilor comerciale într-o măsură care contravine interesului comun”, susţin oficialii de la Bruxelles.

În urma acestei evaluări, Comisia Europeană a aprobat schema notificată de România în baza normelor Uniunii Europene privind ajutoarele de stat.

Comisia Europeană a adoptat, la 29 aprilie 2026, Cadrul temporar privind ajutoarele de stat în contextul crizei din Orientul Mijlociu, denumit METSAF.

Mecanismul a fost creat pentru a permite statelor membre să acorde sprijin economiei Uniunii Europene în condițiile efectelor produse de criza din Orientul Mijlociu.

METSAF este un cadru temporar destinat sectoarelor economice considerate printre cele mai expuse efectelor crizei. Printre acestea se numără agricultura, pescuitul, transporturile și industriile mari consumatoare de energie.

Deși tranziția către o economie curată rămâne soluția pe termen lung pentru protejarea întreprinderilor europene în fața șocurilor energetice globale, cadrul permite statelor membre să adopte măsuri imediate astfel încât actuala criză să nu afecteze în mod ireparabil dezvoltarea companiilor cele mai expuse.

Sprijinul acordat prin acest cadru poate lua mai multe forme pentru întreprinderile care activează în agricultură, pescuit și transporturi.

Măsurile pot fi raportate inclusiv la consumul efectiv, astfel încât o parte din creșterile de prețuri la combustibili sau îngrășăminte să poată fi acoperită prin ajutorul acordat.

„Aceste forme includ ajutorul bazat pe consumul real pentru a acoperi o parte din creşterile de preţuri la combustibil sau îngrăşăminte, precum şi o abordare simplificată pentru ajutoarele cu valoare mică”, se menţionează în comunicat.

În cazul schemei notificate de România, bugetul aprobat este de 52 de milioane de euro, iar sprijinul destinat crescătorilor de bovine poate ajunge până la cel mult 50.000 de euro pentru fiecare întreprindere.