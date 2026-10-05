Donald Trump susține că scumpirea benzinei în Statele Unite este provocată în principal de atacurile Ucrainei asupra rafinăriilor rusești și de închiderea unor rafinării americane. Președintele SUA afirmă că Strâmtoarea Ormuz nu mai este principalul factor care determină creșterea prețurilor.

Trump a transmis luni, pe rețeaua sa Truth Social, că un număr record de barili de petrol traversează în prezent Strâmtoarea Ormuz și a indicat în schimb problemele din sectorul rafinării drept principala cauză a creșterii prețului la carburanți.

„Ceea ce duce la creşterea preţului la benzină nu mai este Strâmtoarea Ormuz, deoarece un număr record de barili circulă prin ea aproape în fiecare zi, ci cuvântul 'rafinării', întrucât cele ale Rusiei sunt bombardate de Ucraina, iar ale noastre sunt închise în state precum California de către acei democraţi imbecili", a scris preşedintele SUA pe reţeaua sa de socializare Truth.

Președintele american a pus creșterea prețului benzinei pe seama atacurilor Ucrainei asupra infrastructurii energetice din Rusia și a închiderii unor rafinării din Statele Unite.

Nu este pentru prima dată când Donald Trump critică atacurile ucrainene asupra rafinăriilor rusești.

Ucraina și-a intensificat în ultima perioadă atacurile asupra infrastructurii petroliere rusești, iar autoritățile de la Kiev susțin că acestea urmăresc reducerea capacității Moscovei de a obține venituri și de a-și alimenta efortul de război.

Trump nu a comentat însă până acum intensificarea bombardamentelor rusești asupra teritoriului ucrainean și, în special, asupra capitalei Kiev.

Scumpirea benzinei și a motorinei a devenit o sursă importantă de nemulțumire în rândul alegătorilor americani înaintea scrutinului de la 3 noiembrie.

Alegerile de la mijloc de mandat sunt importante pentru controlul Congresului, în condițiile în care Partidul Republican deține în prezent ambele camere. Sondajele indică riscul ca republicanii să piardă cel puțin una dintre ele, Camera Reprezentanților.

Tema prețurilor la carburanți a căpătat astfel și o miză politică importantă înainte de vot.

În paralel, administrația Trump pregătește și măsuri pentru extinderea accesului la motorină scutită de taxe, pe fondul creșterii puternice a prețurilor la combustibili.