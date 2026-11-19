Calea Victoriei din București a înregistrat cea mai mare creștere a chiriilor comerciale dintre arterele de retail analizate în Europa, cu un avans de 29% în ultimul an. Chiria pentru spațiile comerciale de pe principala arteră comercială a Capitalei a ajuns la 90 de euro pe metru pătrat pe lună, față de 70 de euro în 2025. Evoluția a propulsat Bucureștiul de pe locul 38 pe locul 35 în clasamentul mondial al celor mai scumpe artere comerciale, la egalitate cu Belgrad și Mexico City.

Datele apar în ediția din 2026 a raportului „Main Streets Across the World”, realizat de compania de consultanță imobiliară Cushman & Wakefield. Analiza arată că Calea Victoriei a avut a doua cea mai rapidă creștere a chiriilor dintre cele 50 de piețe incluse în clasamentul global, fiind depășită doar de Upper Fifth Avenue din New York, unde avansul anual a fost de 35%.

Potrivit raportului, interesul tot mai mare al brandurilor de lux pentru această zonă și creșterea fluxurilor de turiști au contribuit la majorarea chiriilor. Calea Victoriei atrage atât mărci internaționale de lux și lifestyle, cât și concepte locale din segmentul premium, într-o piață în care oferta de spații comerciale bine poziționate rămâne limitată.

Dana Radoveneanu, Head of Retail Agency în cadrul Cushman & Wakefield Echinox, consideră că evoluția confirmă consolidarea poziției Căii Victoriei pe piața europeană de retail stradal.

„Performanța Căii Victoriei confirmă maturizarea accelerată a acestei artere și poziționarea ei tot mai solidă pe harta destinațiilor europene de retail stradal. Calea Victoriei devine un magnet atât pentru brandurile internaționale de lux și lifestyle, cât și pentru conceptele locale premium, iar cererile pe care le avem din partea retailerilor pentru a deschide magazine în această zonă confirmă această dinamică”, a declarat reprezentanta companiei.

Aceasta a subliniat că numărul limitat de spații comerciale de calitate face ca prezența pe Calea Victoriei să fie tot mai importantă pentru comercianții care urmăresc vizibilitate și acces la consumatorii din segmentul urban cu putere de cumpărare ridicată.

Chiar dacă avansul anual al chiriilor din București este cel mai mare din Europa, nivelul de 90 de euro pe metru pătrat pe lună rămâne sub cel înregistrat în mai multe capitale din Europa Centrală și de Est.

Praga conduce în regiune, cu chirii de 235 de euro pe metru pătrat pe lună, urmată de Budapesta, cu 180 de euro. În Varșovia, nivelul ajunge la 94 de euro, cu doar patru euro peste cel înregistrat pe Calea Victoriei.

Bucureștiul se află la egalitate cu strada Kneza Mihaila din Belgrad, unde chiria este tot de 90 de euro pe metru pătrat lunar.

În alte capitale din regiune, valorile sunt mai mici. În Zagreb, chiriile ajung la 70 de euro pe metru pătrat pe lună, în Sofia la 63 de euro, iar în Ljubljana la 60 de euro. Bratislava înregistrează un nivel de 45 de euro, Vilnius 39 de euro, iar Riga și Tallinn câte 35 de euro. La Skopje, chiria medie analizată este de 28 de euro pe metru pătrat pe lună.

La nivel internațional, clasamentul celor mai scumpe străzi comerciale este condus în 2026 de Upper Fifth Avenue din New York. Artera americană a urcat două poziții și a revenit pe primul loc pentru prima dată din 2023, după o creștere anuală a chiriilor de 35%, până la 2.083 de euro pe metru pătrat pe lună.

Pe locul al doilea se află New Bond Street din Londra, cu 1.720 de euro pe metru pătrat lunar, iar poziția a treia este ocupată de Via Montenapoleone din Milano, unde chiria ajunge la 1.667 de euro. Ambele artere au înregistrat stagnări în ultimul an, după creșterile importante din perioadele precedente.

Topul primelor cinci destinații este completat de Tsim Sha Tsui din Hong Kong, cu 1.085 de euro pe metru pătrat pe lună, și Avenue des Champs-Élysées din Paris, cu 1.043 de euro.

În acest clasament, Calea Victoriei ocupă locul 35, față de poziția 38 în 2025. Chiria de 90 de euro pe metru pătrat lunar este egală cu cea din Belgrad și Mexico City, potrivit datelor raportului.

Raportul Cushman & Wakefield analizează chiriile pentru spațiile comerciale prime din 147 de locații urbane importante din întreaga lume, multe dintre acestea fiind asociate segmentului de lux. Clasamentul global prezintă cea mai scumpă destinație comercială din fiecare piață.

La nivelul piețelor monitorizate, chiriile au crescut în medie cu 3% față de anul precedent, calculat în monedă locală. Ritmul este mai redus decât cel din 2025, când creșterea medie a fost de 4,3%.

Aproape jumătate dintre arterele comerciale analizate, respectiv 49%, au înregistrat majorări ale chiriilor. În cazul a 32% dintre locații, valorile au rămas stabile, în timp ce 19% au consemnat scăderi.

În Europa, creșterea medie a fost de 2,9%, iar 42% dintre cele 57 de piețe incluse în analiză au raportat chirii mai mari.

Pentru Calea Victoriei, raportul indică o competiție tot mai mare pentru spațiile comerciale bine amplasate. Oferta limitată și interesul retailerilor pentru această zonă susțin presiunea asupra chiriilor. În paralel, comercianții folosesc tot mai mult inteligența artificială în relația cu clienții, administrarea stocurilor și operațiunile magazinelor, încercând să conecteze serviciile digitale cu experiența cumpărăturilor în magazinele fizice.

Creșterea de 29% într-un singur an plasează astfel Calea Victoriei printre cele mai dinamice piețe de retail stradal din lume și consolidează poziția Bucureștiului în clasamentul internațional al destinațiilor comerciale.