Piața închirierilor din România este marcată de sezonalitate puternică. Există perioade în care oferta este generoasă și prețurile mai flexibile, dar și momente în care cererea explodează și proprietarii dictează condițiile. Așa că, indiferent de care parte te afli, e bine să cunoști aceste sezoane în care ești avantajat de condițiile din piață.

Aceasta este fereastra de aur pentru cei care vor să închirieze. Oferta este foarte mare, deoarece mulți proprietari scot apartamentele pe piață înainte de venirea verii. Prețurile sunt mai rezonabile, iar șansele de negociere cresc semnificativ. Evitați lunile iunie-august, când studenții și tinerii profesioniști intră masiv în căutare, iar prețurile urcă.

Acestea sunt lunile cu cea mai mare cerere. Studenții, angajații relocați și familiile care se mută pentru noul an școlar generează un val puternic de potențiali chiriași. Proprietarii pot obține chirii mai mari și pot alege mai ușor locatarul.

Al doilea val bun pentru proprietari: ianuarie – martie, după perioada sărbătorilor, când mulți oameni își reevaluează situația locativă.

Aprilie și septembrie reprezintă luni de compromis bun pentru ambele părți.

reprezintă luni de compromis bun pentru ambele părți. Evitați decembrie și ianuarie — piața aproape îngheață.

— piața aproape îngheață. În București, Cluj, Timișoara și Iași, ritmul este mai accelerat și sezonalitatea mai pronunțată decât în orașele mici.

Specialiștii recomandă ca cei care vor să închirieze să înceapă căutarea cu cel puțin 4-6 săptămâni înainte de data dorită a mutării. La fel, proprietarii care vor să închirieze rapid ar trebui să scoată anunțul cu 3-4 săptămâni înainte de perioada de vârf.

Într-o piață imobiliară din ce în ce mai dinamică, sincronizarea corectă cu momentele de cerere și ofertă poate face diferența de sute de lei pe lună, atât pentru chiriași, cât și pentru proprietari. Planificarea din timp rămâne cea mai eficientă strategie pe piața chiriilor din România.