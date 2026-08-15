Vara este perioada în care congelatorul începe să devină neîncăpător pentru multe gospodine. Piețele sunt pline de legume și fructe de sezon, iar gospodinele profită de perioada în care acestea sunt proaspete și gustoase pentru a pregăti provizii pentru lunile reci. Fasolea verde, ardeii, vinetele, dovleceii, porumbul, verdețurile și fructele ajung, pe rând, în congelator. Problema apare după câteva săptămâni, când sertarele se umplu cu pungi de dimensiuni diferite, unele pe jumătate goale, altele umflate cu aer și greu de așezat unele peste altele. De multe ori, nu cantitatea de alimente este cea care ocupă cel mai mult loc, ci felul în care acestea sunt ambalate, potrivit asociației de retaileri de produse electronice Euronics.

Un truc simplu poate ajuta la o organizare mai eficientă. Pentru anumite alimente și preparate, folia de aluminiu poate fi folosită pentru a forma pachete compacte, ușor de așezat în congelator. Secretul nu este folia în sine, ci porționarea și forma pachetelor, care permit folosirea mai bună a spațiului disponibil.

Perioada de vară și începutul toamnei sunt ideale pentru pregătirea rezervelor pentru sezonul rece. Legumele sunt la maturitate, fructele sunt disponibile din belșug, iar multe dintre ele pot fi păstrate pentru iarnă prin congelare.

Fasolea verde poate fi pregătită în porții pentru mâncăruri, ardeii pot fi congelați pentru ciorbe și tocănițe, iar verdețurile pot fi împărțite în cantități mici, astfel încât să poată fi folosite rapid atunci când este nevoie.

Și fructele ocupă un loc important. Prunele, caisele, fructele de pădure sau alte fructe de sezon pot fi congelate pentru prăjituri, compoturi, sosuri sau alte preparate.

Când toate aceste provizii sunt adunate în congelator, organizarea devine la fel de importantă ca pregătirea lor.

Unul dintre cele mai simple trucuri este să transformi alimentele în pachete cât mai plate, în loc să le înghesui în pungi mari și voluminoase.

După ce alimentele sunt pregătite și porționate, acestea pot fi învelite strâns în folie de aluminiu, astfel încât pachetul să aibă o formă compactă. Pachetele plate pot fi așezate unul peste altul, iar spațiile dintre ele sunt mai mici decât în cazul pungilor umflate sau neregulate.

Metoda este utilă mai ales pentru alimentele care pot fi împărțite ușor în cantități mici. De exemplu, o cantitate de fasole verde destinată unei singure mese poate fi transformată într-un pachet compact, în loc să fie păstrată într-o pungă mare din care se scoate de fiecare dată doar o parte.

Porționarea are un avantaj important: fiecare pachet poate fi pregătit pentru o singură utilizare. În loc să congelezi cinci kilograme de legume într-o singură pungă, poți împărți cantitatea în mai multe porții. Astfel, nu mai este nevoie să dezgheți întreaga cantitate atunci când ai nevoie doar de o parte.

Pachetele mici sunt, de asemenea, mai ușor de așezat. Ele pot fi grupate pe categorii și mutate rapid atunci când trebuie să scoți alte alimente din congelator.

Această metodă poate fi foarte utilă în perioada în care gospodinele pregătesc cantități mari de legume pentru iarnă și vor să păstreze cât mai mult spațiu liber pentru alte produse.

Dacă alegi să folosești folie de aluminiu, aceasta trebuie aplicată cât mai bine în jurul alimentelor. Un pachet compact ocupă mai puțin loc decât unul în care rămâne mult aer.

Alimentele trebuie împachetate în mai multe straturi, iar marginile foliei trebuie îndoite astfel încât pachetul să rămână închis. Pentru produsele care pot pierde ușor umezeală sau care sunt sensibile la aer, o ambalare cât mai etanșă este importantă pentru menținerea calității.

Totuși, folia de aluminiu nu este o soluție universală. Pentru depozitarea îndelungată, pungile și recipientele special concepute pentru congelare pot fi mai potrivite pentru anumite alimente. Folia poate fi folosită în special atunci când forma compactă a pachetului reprezintă principalul avantaj.

Odată ce pachetele sunt pregătite, fiecare dintre ele poate fi etichetat. Pe etichetă pot fi trecute numele alimentului și data la care a fost pus la congelat.

Acest mic obicei poate face o diferență foarte mare după câteva luni. Într-un congelator plin, este ușor să uiți ce se află într-un pachet sau când a fost pregătit.

De exemplu, pachetele pot fi marcate cu „fasole verde - august”, „ardei pentru ciorbă - august” sau „prune - august”. În acest fel, alimentele mai vechi pot fi folosite primele, iar proviziile rămân mai bine organizate.

Un congelator bine organizat nu înseamnă doar mai mult spațiu, ci și mai puțin timp pierdut atunci când cauți un anumit aliment.

Legumele pentru ciorbe pot fi păstrate într-o zonă, fructele în alta, iar preparatele deja porționate pot avea un sertar sau un spațiu separat. Pachetele plate pot fi așezate vertical sau suprapuse, în funcție de tipul congelatorului și de forma sertarelor.

Odată ce fiecare categorie are locul ei, devine mult mai ușor să faci inventarul proviziilor.

Folia de aluminiu poate fi practică pentru alimentele care trebuie păstrate în pachete compacte, însă trebuie acordată atenție tipului de produs. Alimentele foarte acide sau foarte sărate nu ar trebui păstrate în contact direct cu aluminiul pentru perioade lungi, deoarece pot apărea reacții între aliment și metal.

În aceste cazuri, este mai potrivit un ambalaj destinat congelării, iar folia poate fi folosită doar ca strat exterior, dacă este necesar.

Pentru produsele care necesită protecție mai bună împotriva aerului și a umezelii, pungile speciale pentru congelator sau recipientele etanșe rămân o alegere bună.

Pregătirea legumelor pentru iarnă nu trebuie să însemne un congelator plin până la refuz. Cantitățile pot fi împărțite din timp, iar pachetele pot fi făcute astfel încât să ocupe cât mai puțin spațiu.