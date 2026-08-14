Dezghețarea congelatorului poate fi o operațiune dificilă atunci când pe pereții interiori se formează un strat gros de gheață. Procesul poate fi însă simplificat cu ajutorul unor obiecte pe care le avem deja în casă, printre acestea numărându-se folia de aluminiu. Pe lângă faptul că poate ajuta la desprinderea mai rapidă a gheții din congelator, metoda elimină nevoia de a folosi obiecte ascuțite, care pot deteriora aparatul, arată The West Side Journal.

Gheața se acumulează, de regulă, atunci când aerul cald și umed pătrunde în congelator. Acest lucru se întâmplă mai ales atunci când ușa este deschisă frecvent sau rămâne deschisă prea mult timp.

Umezeala ajunge pe suprafețele reci ale aparatului și îngheață treptat. În timp, se poate forma un strat consistent care ocupă spațiu și poate afecta funcționarea eficientă a congelatorului.

Alimentele introduse înainte să se răcească suficient pot contribui, de asemenea, la creșterea cantității de umezeală din interior.

Aluminiul este un bun conductor de căldură, iar folia poate fi folosită pentru a facilita transferul acesteia către zonele acoperite dengheață.

Metoda poate fi combinată cu apă caldă pentru a accelera topirea. Pe măsură ce gheața începe să se desprindă, bucățile pot fi îndepărtate fără să fie nevoie să fie sparte cu obiecte metalice.

Totuși, folia trebuie utilizată cu atenție, fără să fie apăsată sau introdusă în zonele în care există componente ale aparatului care ar putea fi deteriorate.

Înainte de a începe operațiunea, congelatorul trebuie scos din priză și golit complet. Alimentele congelate pot fi păstrate temporar într-o ladă frigorifică, într-o geantă frigorifică sau într-un alt spațiu rece.

Așază prosoape sau cârpe în jurul aparatului și pe fundul acestuia pentru a absorbi apa provenită din topirea gheții.

Ulterior, pereții interiori pot fi acoperiți cu folie de aluminiu. În interior se poate pune un recipient cu apă caldă, iar ușa poate fi lăsată închisă pentru o perioadă.

Căldura ajută la înmuierea gheții, iar folia de aluminiu poate contribui la distribuirea căldurii către suprafețele înghețate.

Pe măsură ce gheața se desprinde, aceasta poate fi îndepărtată cu mâna, dacă bucățile sunt suficient de moi. Pentru zonele care rămân fixate se poate utiliza o racletă din plastic, fără să fie aplicată o forță excesivă.

Folosirea unui cuțit pentru spargerea gheții este o greșeală care poate avea consecințe costisitoare.

Un obiect ascuțit poate perfora sau zgâria pereții interiori ai congelatorului. În spatele acestora se află componente ale sistemului de răcire, iar deteriorarea lor poate duce la pierderea agentului frigorific și la defectarea aparatului.

Din același motiv, nu este recomandată folosirea șurubelnițelor, furculițelor sau a altor obiecte metalice pentru desprinderea gheții. Este mai sigur ca gheața să fie lăsată să se topească treptat decât să fie forțată să se desprindă, potrivit sursei.

Apa caldă poate accelera dezghețarea, însă apa clocotită trebuie evitată. Diferența foarte mare de temperatură dintre apa fierbinte și suprafețele reci ale congelatorului poate afecta componentele din plastic și poate favoriza apariția fisurilor.

Din acest motiv, este suficientă folosirea apei calde, fără a turna apa direct pe pereții aparatului.

De asemenea, nu trebuie folosite aparate electrice precum uscătorul de păr în apropierea apei rezultate din dezghețare, atrag atenția specialiștii.

Acumularea unui strat gros de gheață poate fi redusă prin câteva măsuri simple. Ușa congelatorului nu trebuie lăsată deschisă pentru perioade lungi, iar alimentele calde sau călduțe nu trebuie introduse imediat în interior.

Garnitura de cauciuc a ușii trebuie verificată periodic și curățată de murdărie. Dacă aceasta nu mai etanșează corect, aerul cald și umed poate pătrunde mai ușor în congelator și poate favoriza formarea gheții.

De asemenea, dezghețarea periodică este importantă pentru aparatele care nu dispun de un sistem automat de eliminare a gheții.