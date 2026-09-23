Păstrarea alimentelor în condiții sigure depinde direct de modul în care este setată temperatura aparatului electrocasnic din bucătărie. Deși mulți oameni tind să ignore acest detaliu după instalare, ajustarea corectă a termostatului este esențială pentru prevenirea dezvoltării bacteriilor și pentru menținerea prospețimii produselor pentru o perioadă mai lungă.

Experții în siguranță alimentară recomandă ca temperatura din interiorul frigiderului să fie setată între 3 și 5 grade Celsius. Valoarea ideală este de 4 grade Celsius. La această temperatură, dezvoltarea microorganismelor precum Salmonella, E. coli sau Listeria este încetinită semnificativ, fără ca alimentele să înghețe sau să își piardă proprietățile nutritive.

În ceea ce privește congelatorul, valoarea optimă este de minus 18 grade Celsius. La această valoare, alimentele congelate își păstrează textura și gustul, iar procesele biologice de degradare sunt oprite complet.

Un aspect mai puțin cunoscut este faptul că aerul rece nu se distribuie uniform în interiorul aparatului. Rafturile superioare sunt mai calde, în timp ce zona inferioară este cea mai rece.

Pe rafturile de sus este indicat să depozitați alimentele preparate, brânzeturile și produsele care nu necesită gătire. Pe rafturile din mijloc se pun produsele lactate și mezelurile. Zonele inferioare, fiind cele mai reci, sunt destinate cărnii crude și peștelui, care trebuie izolate atent. Sertarele speciale din partea de jos sunt proiectate pentru fructe și legume, oferind un nivel optim de umiditate.

Ușa frigiderului este cea mai expusă variațiilor de temperatură din cauza deschiderilor frecvente. Din acest motiv, nu este recomandat să păstrați laptele sau ouăle pe suporturile de pe ușă, ci doar sosuri, băuturi sau produse cu conservanți.

Setarea unei temperaturi prea scăzute, sub 2 grade Celsius, nu doar că poate deteriora legumele și produsele sensibile prin înghețare, dar crește nejustificat consumul de energie electrică. Pe de altă parte, o temperatură de peste 5 grade Celsius creează mediul perfect pentru alterarea rapidă a mâncării.

Pentru a menține o temperatură constantă, evitați introducerea alimentelor calde direct în frigider și nu supraîncărcați rafturile, deoarece circulația aerului rece va fi blocată. De asemenea, verificarea periodică a garniturii de cauciuc de la ușă previne pierderile de aer rece.