Întreținerea la bloc poate aduce surprize de la o lună la alta, inclusiv pentru proprietarii care nu și-au modificat consumul de apă sau căldură. În 2026, diferențele dintre sumele afișate pe listele de plată continuă să provoace nemulțumiri în asociațiile de proprietari. Explicațiile țin de modul de repartizare a cheltuielilor comune, de regularizări, dar și de eventualele greșeli administrative.

Suma pe care proprietarii trebuie să o achite lunar nu reflectă exclusiv utilitățile consumate în propriul apartament. Întreținerea la bloc reunește mai multe categorii de costuri, unele individuale, iar altele aferente întregului imobil. Asociațiile de proprietari centralizează aceste cheltuieli și le distribuie apartamentelor potrivit criteriilor aplicabile fiecărei categorii. Tocmai acest sistem de calcul poate explica situațiile în care doi vecini ajung să achite sume diferite, chiar dacă locuiesc în același bloc.

Una dintre principalele probleme semnalate de proprietari este lipsa informațiilor privind calculul sumelor afișate.

În general, cheltuielile individuale includ consumul de apă rece, apă caldă, încălzire și energie electrică, în situațiile în care acestea sunt evidențiate separat. Pe lângă aceste servicii, proprietarii contribuie și la plata unor cheltuieli necesare funcționării imobilului. Printre acestea se numără:

Curățenia spațiilor comune;

Energia electrică utilizată pe casa scării;

Remunerația administratorului;

Întreținerea și verificarea liftului;

Contribuțiile la fondurile destinate reparațiilor.

O parte dintre costurile lunare sunt repartizate în funcție de numărul persoanelor, consumul înregistrat sau cota-parte indiviză. Criteriul utilizat depinde de natura cheltuielii și de regulile aplicabile. Această diferențiere generează frecvent neînțelegeri între proprietari, în special atunci când sunt comparate apartamentele locuite permanent cu cele în care nu stă nimeni.

Absența locatarilor nu înseamnă automat eliminarea tuturor obligațiilor de plată. Unele servicii sunt necesare pentru întreaga clădire, indiferent dacă fiecare apartament este ocupat. Un administrator din București a explicat una dintre situațiile care provoacă discuții în asociațiile de proprietari:

„Dacă la apă toată lumea înțelege contorul, la curățenie și reparații apare întrebarea clasică: de ce plătesc la fel un apartament gol și unul locuit? Răspunsul ține de tipul cheltuielii și de regulile aprobate în asociație.”

Prin urmare, valoarea întreținerii nu poate fi stabilită doar prin compararea numărului de persoane care locuiesc în apartamente. Trebuie analizate separat cheltuielile comune și consumurile individuale.

Stabilirea sumelor lunare presupune verificarea facturilor primite de asociație, a consumurilor înregistrate, a indexurilor contoarelor și a contribuțiilor aprobate pentru diferite fonduri. La acestea se pot adăuga restanțe, regularizări sau solduri rămase din perioadele anterioare. Deși unele asociații au început să utilizeze programe informatice pentru administrarea cheltuielilor, fiecare valoare înscrisă pe lista lunară trebuie să poată fi justificată prin documentele corespunzătoare.

În cazul utilităților măsurate individual, consumul rezultă din diferența dintre două citiri succesive ale contorului. Ulterior, pot apărea ajustări atunci când valorile înregistrate la nivelul apartamentelor nu corespund consumului total facturat pentru imobil. Pentru a înțelege cum a fost stabilită suma de plată, proprietarii trebuie să urmărească mai multe informații:

Categoria pentru care se solicită plata;

Valoarea totală a cheltuielii;

Modalitatea de repartizare;

Suma calculată pentru apartamentul respectiv;

Eventualele regularizări;

Restanțele înregistrate;

Soldurile provenite din luna precedentă.

Potrivit Cluj Imobiliare News, proprietarii din marile orașe manifestă un interes tot mai mare pentru detalierea acestor informații, pe fondul modificărilor înregistrate la cheltuielile de exploatare ale imobilelor. Pentru a evita neînțelegerile, numeroase asociații prezintă lunar o evidență mai amănunțită a sumelor datorate.

Un exemplu este factura pentru iluminatul spațiilor comune. Dacă un imobil are 40 de apartamente, iar factura lunară ajunge la 400 de lei, suma poate fi distribuită potrivit criteriului aplicabil, inclusiv în funcție de cota-parte indiviză. În cazul contribuțiilor pentru reparații, suprafața apartamentului și cota de proprietate pot determina valori diferite de la un proprietar la altul.

„Orice listă de întreținere ar trebui să poată fi citită de un proprietar fără pregătire contabilă”, afirmă Elena Dinu, analist pe piața locuirii urbane. „Dacă suma finală nu poate fi explicată prin pași simpli, atunci nu vorbim despre un calcul bun, ci despre o evidență neclară”.

O valoare mai mare pe lista de plată nu indică obligatoriu o creștere a consumului individual. Diferențele pot proveni din corectarea unor estimări anterioare, din regularizări sau din modificarea cheltuielilor comune. Există și situații în care sumele sunt influențate de greșeli apărute în procesul de calcul. Printre problemele întâlnite se numără citirea sau introducerea incorectă a indexurilor, funcționarea defectuoasă a contoarelor și repartizarea greșită a unor costuri.

În imobilele mai vechi, pierderile de apă sau de energie termică din instalațiile comune pot contribui la majorarea cheltuielilor.

În schimb, pentru proprietarii din ansamblurile rezidențiale noi, diferențele pot fi generate de serviciile de administrare, lucrările de mentenanță sau contribuțiile suplimentare destinate spațiilor comune. Pentru identificarea cauzei, proprietarii pot solicita verificarea facturilor, a modului de calcul, a soldurilor și a documentelor privind aprobarea cheltuielilor.

În cazul fondurilor speciale, procesele-verbale ale ședințelor în care au fost luate deciziile pot oferi informații relevante. Dacă există suspiciuni privind sumele înregistrate anterior, analiza poate viza inclusiv perioadele precedente, pe baza documentelor disponibile.

Atunci când valoarea întreținerii ridică semne de întrebare, verificarea trebuie să înceapă cu identificarea cheltuielii care a generat diferența. Aceasta poate proveni din consumul de apă, costurile pentru încălzire, fondurile de reparații sau alte servicii incluse în obligațiile lunare. După identificarea poziției respective, proprietarul poate solicita administratorului explicații scrise privind metoda de calcul.

În cazul unor erori de introducere a indexurilor sau al unei repartizări incorecte, verificarea documentelor poate permite corectarea sumelor. Dacă explicațiile primite nu sunt suficiente, situația poate fi adusă în atenția președintelui asociației sau discutată în cadrul adunării generale. Documentele contabile și evidențele utilizate pentru întocmirea listelor reprezintă principalele elemente pe baza cărora pot fi clarificate diferențele.

„Un bloc funcționează bine când locatarii nu contestă orice sumă, dar nici nu plătesc orb”, spune un expert în administrare din Timișoara. „În 2026, echilibrul corect este între disciplină financiară și dreptul la verificare.”

Pentru situațiile în care sunt identificate probleme mai vechi, proprietarii pot cere reanalizarea calculelor aferente unor perioade determinate. Este important ca solicitarea să indice exact cheltuielile contestate și să fie însoțită de documentele care susțin existența unei neconcordanțe.

În 2026, întreținerea la bloc reprezintă un subiect urmărit atent de proprietari, în condițiile în care cheltuielile locuinței au un impact direct asupra bugetului lunar. Modul în care asociațiile prezintă informațiile financiare influențează inclusiv relațiile dintre vecini și încrederea în administrarea imobilului.

O listă lunară detaliată permite identificarea costurilor individuale, dar și înțelegerea sumelor necesare pentru funcționarea și întreținerea spațiilor comune.

Atunci când consumurile, facturile și regulile de repartizare sunt prezentate într-o formă accesibilă, proprietarii pot verifica mai ușor corectitudinea plăților. Totodată, transparența poate contribui la reducerea disputelor și la o colectare mai eficientă a sumelor restante.

În acest context, verificarea documentelor și explicarea criteriilor de calcul devin elemente importante pentru administrarea unei asociații de proprietari, potrivit informațiilor publicate de viata-la-bloc.ro