Șoferii care dețin un loc de parcare de reședință atribuit de primărie pot pierde dreptul de utilizare dacă nu achită taxele la timp, își schimbă domiciliul sau nu respectă regulamentul local. În România, condițiile de atribuire și păstrare a parcărilor diferă de la o localitate la alta, iar în anumite situații spațiul poate fi oferit altei persoane. Legislația stabilește reguli distincte pentru parcările publice și cele aflate în proprietate privată.

Un loc de parcare administrat de autoritățile locale poate fi folosit în baza unei autorizații, a unui abonament sau a unui contract. Plata taxei anuale nu înseamnă că șoferul devine proprietarul spațiului respectiv. Dreptul de folosință este acordat în condițiile stabilite de primărie și poate înceta dacă titularul nu își îndeplinește obligațiile.

Ordonanța Guvernului nr. 71/2002 reglementează administrarea domeniului public și privat de interes local, iar autoritățile locale stabilesc condițiile pentru atribuirea parcărilor de reședință. Fiecare primărie poate aproba propriul regulament, care stabilește cine are dreptul să solicite un loc de parcare, ce documente trebuie depuse și care sunt taxele aplicabile.

În general, solicitantul trebuie să dovedească faptul că locuiește la adresa declarată și că deține sau utilizează legal autoturismul pentru care cere atribuirea spațiului. Printre actele solicitate se pot număra cartea de identitate și certificatul de înmatriculare. Pentru mașinile utilizate în baza unui contract de leasing sau puse la dispoziție de angajator pot fi necesare documente suplimentare.

Autoritățile locale pot verifica și situația fiscală a persoanei care depune cererea, inclusiv existența unor datorii la bugetul local. De exemplu, în Sectorul 3 al Capitalei, în prima etapă de atribuire, locul solicitat trebuie să se afle la cel mult 100 de metri de imobilul declarat în cerere.

Procedura depinde de numărul spațiilor disponibile și de regulamentul adoptat de administrația locală. Dacă pentru același loc de parcare există mai multe cereri, primăria poate organiza o licitație, poate aplica anumite criterii de prioritate sau poate utiliza liste de așteptare.

În Sectorul 3 din București, atribuirea se realizează direct atunci când numărul cererilor nu depășește numărul locurilor disponibile. În caz contrar, este organizată o licitație publică.

Persoanele cu dizabilități beneficiază de prevederi speciale. Potrivit Legii nr. 448/2006, acestea pot solicita atribuirea gratuită a unui loc de parcare cât mai aproape de domiciliu, în condițiile prevăzute de lege.

Cardul de parcare destinat persoanelor cu dizabilități se obține printr-o procedură separată.

Neplata taxelor reprezintă unul dintre motivele pentru care un șofer poate rămâne fără locul atribuit de primărie. Dacă titularul nu respectă termenul de plată, administrația poate dispune încetarea dreptului de utilizare, conform regulamentului local. Un loc de parcare poate fi pierdut și atunci când contractul sau abonamentul expiră, iar șoferul nu solicită reînnoirea în condițiile stabilite.

Schimbarea domiciliului poate avea aceeași consecință, dacă titularul nu mai îndeplinește cerințele privind adresa pentru care a primit autorizația. De asemenea, șoferii au obligația să comunice anumite modificări referitoare la autoturismul înscris în documentele de atribuire.

În Sectorul 3, de exemplu, titularul are la dispoziție 30 de zile pentru actualizarea datelor sau documentelor și până la 90 de zile pentru schimbarea vehiculului asociat autorizației. Nerespectarea acestor obligații poate duce la retragerea dreptului de utilizare a locului de parcare.

Un loc de parcare de reședință atribuit de primărie nu poate fi cedat sau subînchiriat după bunul plac. În anumite localități, regulamentele interzic expres aceste practici și prevăd rezilierea contractului în cazul încălcării condițiilor. În Sectorul 6 al Capitalei, de exemplu, cedarea sau subînchirierea către persoane neautorizate poate determina încetarea contractului.

Există însă posibilitatea transferului dreptului de utilizare către soț, soție sau rude de gradul I, dacă acestea locuiesc la aceeași adresă și respectă condițiile regulamentului.

Transferul nu se realizează automat, ci trebuie să respecte procedura stabilită de administrația locală. Dacă dreptul de folosință încetează, locul de parcare devenit disponibil poate fi atribuit unui alt solicitant.

Un loc de parcare aflat în domeniul public nu poate fi cumpărat prin simpla achitare a unei taxe sau prin câștigarea unei licitații organizate pentru atribuirea dreptului de folosință. În aceste situații, șoferul obține doar posibilitatea de a utiliza spațiul, nu și dreptul de proprietate asupra acestuia.

În schimb, un loc de parcare aflat în proprietate privată poate face obiectul unei tranzacții imobiliare, potrivit prevederilor Codului civil.

Înainte de cumpărare, trebuie verificate actele care stabilesc situația juridică a spațiului, precum contractul de vânzare-cumpărare și extrasul de carte funciară. Pentru parcările aflate în spațiile comune ale unui condominiu se aplică regulile Legii nr. 196/2018. Atribuirea folosinței exclusive asupra unei părți comune presupune acordul tuturor coproprietarilor, în condițiile legii.

Ocuparea unui loc de parcare atribuit legal poate fi reclamată autorităților competente, însă măsurile aplicabile depind de regulamentul local.

Șoferul care deține autorizația nu are dreptul să blocheze, să mute sau să deterioreze mașina unei alte persoane, chiar dacă aceasta i-a ocupat spațiul.

„Mașina care ocupă locul nu poate fi blocată, mutată sau deteriorată de către persoana care are dreptul de folosință”, a explicat avocatul Bogdan Pițigoi.

În funcție de situație, autoritățile pot aplica sancțiuni sau pot dispune ridicarea autoturismului parcat fără drept.

Montarea unui blocator pentru rezervarea unui loc de parcare nu este permisă automat, chiar dacă șoferul plătește anual o taxă către primărie. Regulamentele locale stabilesc dacă asemenea dispozitive pot fi utilizate și în ce condiții trebuie instalate.

Același principiu se aplică și altor obstacole folosite pentru a împiedica parcarea autovehiculelor, precum lanțurile sau dispozitivele de delimitare instalate fără aprobare.

Prin urmare, persoanele care au primit un loc de parcare de reședință trebuie să respecte termenele de plată, să actualizeze documentele atunci când este necesar și să verifice periodic condițiile impuse de primărie. Încălcarea regulamentului poate duce la pierderea autorizației sau rezilierea contractului, iar spațiul poate fi atribuit unui alt șofer.