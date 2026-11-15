Vești foarte proaste pentru șoferi. Ce se va întâmpla în București

Șoferii care conduc autoturisme catalogate ca Non-Euro nu vor mai avea acces în zona centrală din București începând cu 1 noiembrie 2027, potrivit unui plan propus de Primăria Capitalei pentru îmbunătățirea calității aerului. Restricțiile ar urma să fie introduse treptat, urmând să fie incluse ulterior și vehiculele din categoriile Euro 1-5. Calendarul propus prevede extinderea interdicțiilor de la centrul orașului la întregul municipiu, cu obiectivul de a elimina treptat mașinile vechi și poluante din trafic.

Pe lângă măsurile care vizează circulația autoturismelor, municipalitatea propune și un program de finanțare pentru înlocuirea sistemelor de încălzire pe lemne și cărbune, considerate o altă sursă importantă de poluare.

Planurile privind calitatea aerului pentru perioada 2026-2030 au fost publicate în consultare publică de Primăria Municipiului București. Reprezentanții municipalității atrag atenția că poluarea din Capitală a ajuns la un nivel alarmant, fiind înregistrate depășiri de până la patru ori ale valorilor maxime admise.

Potrivit documentului prezentat de Primăria Capitalei, interdicțiile vor fi aplicate progresiv. Primele măsuri vor viza zona centrală, urmând ca restricțiile să fie extinse ulterior la nivelul întregului București.

În prima etapă sunt vizate 80.507 autoturisme Non-Euro, fabricate înainte de 1991. Acestea reprezintă aproximativ 3% din parcul auto analizat de municipalitate.

Calendarul propus pentru introducerea restricțiilor este următorul:

1 noiembrie 2027: autoturismele Non-Euro nu vor mai putea circula în zona centrală a Capitalei.

autoturismele Non-Euro nu vor mai putea circula în zona centrală a Capitalei. 1 noiembrie 2028: interdicțiile din centru se vor extinde și asupra mașinilor Euro 1, în timp ce vehiculele Non-Euro nu vor mai putea circula pe întreg teritoriul Bucureștiului.

interdicțiile din centru se vor extinde și asupra mașinilor Euro 1, în timp ce vehiculele Non-Euro nu vor mai putea circula pe întreg teritoriul Bucureștiului. 1 noiembrie 2029: mașinile Euro 2 vor fi incluse în categoria celor restricționate în zona centrală. La nivelul întregului oraș vor fi vizate autoturismele Non-Euro și Euro 1.

mașinile Euro 2 vor fi incluse în categoria celor restricționate în zona centrală. La nivelul întregului oraș vor fi vizate autoturismele Non-Euro și Euro 1. 1 noiembrie 2030: restricțiile din centru vor fi extinse la vehiculele Euro 3, iar în tot Bucureștiul vor fi vizate și mașinile Euro 2.

restricțiile din centru vor fi extinse la vehiculele Euro 3, iar în tot Bucureștiul vor fi vizate și mașinile Euro 2. 1 noiembrie 2031: autoturismele Euro 4 nu vor mai avea acces în zona centrală.

autoturismele Euro 4 nu vor mai avea acces în zona centrală. 1 noiembrie 2032: interdicțiile din centru vor ajunge și la mașinile Euro 5. În același timp, la nivelul întregului municipiu vor fi restricționate vehiculele Non-Euro, Euro 1, Euro 2 și Euro 3.

Datele prezentate de municipalitate arată că, potrivit evidențelor din 2025, în București și Ilfov erau înmatriculate 2.867.404 autovehicule. Aproape 1,3 milioane dintre acestea sunt încadrate în categoria mașinilor vechi.

Dintre vehiculele respective, 461.251 au o vechime cuprinsă între 22 și 35 de ani și se încadrează în clasele Non-Euro, Euro 1, Euro 2 și Euro 3. Alte 835.856 de autoturisme sunt încadrate în categoria Euro 4.

O altă componentă a planului municipalității urmărește reducerea emisiilor generate de încălzirea locuințelor cu lemne, cărbune și alți combustibili solizi.

Conform datelor Institutului Național de Statistică prezentate de Primăria Capitalei, în București există 18.593 de case care utilizează astfel de sisteme de încălzire. Dintre acestea, aproximativ 15.200 au putut fi identificate și localizate.

Cele mai multe gospodării se află în zonele Ferentari – Rahova – Giurgiului, Giulești Sârbi – Chitila Triaj, Cățelu – Industriilor – Policolor și Colentina – Andronache – Fundeni.

Pentru proprietarii acestor locuințe, Primăria propune programul „AER 2030 ACASĂ”, prin care ar urma să fie acordat sprijin financiar pentru înlocuirea sobelor și a celorlalte sisteme existente cu soluții de încălzire care generează emisii reduse sau zero.

Finanțarea ar urma să fie asigurată în parteneriat cu Guvernul și primăriile de sector. Participarea la program ar fi voluntară, iar variantele de încălzire propuse ar urma să fie adaptate infrastructurii disponibile în fiecare zonă a Capitalei.

Planurile privind calitatea aerului includ și o serie de intervenții menite să reducă poluarea produsă de traficul rutier. Printre acestea se numără modernizarea transportului public și încurajarea utilizării mijloacelor alternative de deplasare.

Municipalitatea propune înnoirea parcului de transport în comun prin achiziția de autobuze electrice și troleibuze cu autonomie, extinderea benzilor dedicate transportului public, precum și dezvoltarea traseelor pietonale și a infrastructurii pentru biciclete în zona centrală.

Totodată, sunt avute în vedere lucrări de reabilitare a sistemului de termoficare și programe de finanțare destinate înnoirii parcului auto.

Cele două documente aflate în consultare publică sunt Planul Integrat de Calitate a Aerului în Municipiul București (PICA) și Planul de Menținere a Calității Aerului (PMCA), ambele acoperind perioada 2026-2030.

Persoanele interesate pot transmite propuneri și observații către Primăria Capitalei sau la adresa de e-mail [email protected]. Termenul-limită este 22 noiembrie pentru PMCA și 12 decembrie pentru PICA.

După finalizarea consultării publice, cele două documente vor trebui supuse votului Consiliului General al Municipiului București.