O scenă banală și cotidiană în orice oraș din România s-ar putea transforma într-o amendă usturătoare, potrivit unui proiect de lege care a trecut deja de Senat prin adoptare tacită.

Este vorba despre șoferii așteaptă în mașină, cu motorul mergând, un pasager care coboară pentru scurt timp și întârzie. Decizia șoferilor de a păstra motorul pornit are o logică simplă: iarna, pentru încălzirea habitaclului, vara, pentru aerul condiționat.

Doar că un proiect legislativ aflat în dezbatere la nivelul Parlamentului își propune să le scoată bani din buzunar șoferilor care fac acest lucru. Ideea e inspirată din reglementări ecologiste radicale din orașe precum New York, Londra sau Paris.

Proiectul, inițiat de două ONG-uri, „Ecopolis” și „Părinți de Cireșari” și fostul senator PLUS Ion-Dragoş Popescu, propune amenzi cuprinse între 200 și 825 de lei pentru șoferii care lasă motorul pornit mai mult de cinci minute în timp ce autovehiculul staționează pe drumurile publice din interiorul localităților.

Regula nu ar fi absolută, excepțiile discutate incluzând situațiile de trafic (opriri la semafor sau în ambuteiaje), autovehiculele aflate în intervenție — poliție, ambulanță, pompieri — precum și cele angajate în operațiuni de încărcare, descărcare sau service tehnic. Pentru restul șoferilor, însă, cronometrul ar începe să curgă din momentul opririi.

Motivația invocată de inițiatori este una de sănătate publică.

Proiectul a trecut prin adoptare tacită de Senatul României și a ajuns la Camera Deputaților, forul decizional. Deocamdată, la Cameră, proiectul a primit rapoarte de respingere de la patru comisii, cea pentru industrii și servicii, cea juridică, de disciplină și imunități, cea pentru apărare, ordine publică și siguranță națională și cea pentru transporturi și infrastructură.

Aplicarea practică rămâne însă întrebarea grea. Cine constată contravenția? Poliția Rutieră, Poliția Locală sau Garda de Mediu? Cum se probează cele cinci minute — cu cronometru, cu martori, cu camere?

Fără răspunsuri clare, riscul este ca noua regulă să rămână literă moartă, precum atâtea alte prevederi bine intenționate.

Deocamdată, până la adoptarea proiectului, șoferii care stau cu motorul la ralanti nu riscă legal nimic.