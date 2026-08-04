Poliția Română susține că blocarea extrădării fostului lider PSD Neamț, Ionel Arsene, nu a fost cauzată de întârzieri ale autorităților române, ci de o hotărâre luată de instanțele din Italia. Instituția arată că procedura de predare a fost suspendată din motive medicale, iar reluarea acesteia depinde exclusiv de decizia justiției italiene.

Poliția Română explică faptul că toate demersurile necesare pentru extrădarea lui Ionel Arsene au fost efectuate conform procedurilor legale și în termenele stabilite. Instituția respinge ideea că autoritățile române ar fi întârziat transferul fostului politician.

„Predarea persoanei a fost blocată printr-o decizie a instanței din Italia, din motive medicale, nu printr-o întârziere a autorităților române”, transmite Poliția Română într-un comunicat.

Potrivit cronologiei prezentate de Poliția Română, Ionel Arsene a fost arestat în Italia la 27 martie 2023, însă prima cerere de predare a fost respinsă definitiv de autoritățile judiciare italiene la 10 mai 2023.

Ulterior, Centrul de Cooperare Polițienească Internațională a continuat să solicite periodic informații despre evoluția dosarului.

La 3 noiembrie 2023, instanța italiană a admis predarea lui Ionel Arsene, iar autoritățile române au început imediat pregătirea transferului.

Instituția afirmă că, în numai două zile, au fost obținute toate aprobările necesare pentru tranzitul prin Slovenia și Ungaria, iar preluarea fusese stabilită pentru data de 10 noiembrie 2023.

Cu o zi înainte de transfer, Curtea de Apel din Bari a informat autoritățile române că suspendă procedura de predare din motive medicale.

„Această decizie a fost luată exclusiv de autoritatea judiciară italiană”, mai spun reprezentanții Poliției.

De la suspendarea extrădării și până în prezent, autoritățile italiene nu au transmis o nouă solicitare pentru predarea lui Ionel Arsene.

Poliția Română arată că operațiunea poate fi reluată numai după emiterea unei noi hotărâri de către instanțele din Italia.

Ionel Arsene a fost condamnat definitiv în România la șase ani și opt luni de închisoare pentru trafic de trafic de influență. Înainte de pronunțarea sentinței definitive, acesta a părăsit țara și s-a refugiat în Italia.

Deși justiția italiană a dispus ulterior extrădarea sa, avocații fostului lider PSD Neamț au formulat o cale extraordinară de atac, susținând că viața acestuia ar fi în pericol dacă ar fi încarcerat într-un penitenciar din România.

Fost președinte al PSD Neamț din 2013, Ionel Arsene a fost condamnat definitiv de Curtea de Apel Brașov la șase ani și opt luni de închisoare pentru trafic de influență, după ce procurorii au susținut că ar fi intervenit la conducerea Agenției Naționale de Integritate pentru a înlătura un rival politic.