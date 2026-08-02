O misiune navală a Uniunii Europene, aflată sub comandă italiană, a intervenit duminică asupra unui petrolier suspectat că ar face parte din aşa-numita „flotă fantomă” a Rusiei. Acțiunea a avut ca scop principal verificarea pavilionului și a naționalității ambarcațiunii, potrivit informațiilor furnizate de Ministerul Apărării de la Roma. Până în acest moment, autoritățile nu au clarificat dacă nava a fost reținută oficial pe durata acestor proceduri, informează Reuters.

Conform detaliilor oferite de ministerul italian, nava vizată se numește „Toa Payoh” și este un petrolier care se află deja pe lista de sancțiuni a Uniunii Europene. Aceasta naviga folosind pavilionul Camerunului și a fost interceptată în apele Mării Mediterane, la vest de insula Pantelleria. Traseul declarat al ambarcațiunii indica o plecare din statul african Benin, având ca destinație finală portul Istanbul.

Intervenția în forță a fost declanșată după ce căpitanul navei comerciale a respins inițial orice dialog și a refuzat să coopereze cu autoritățile europene. În consecință, o echipă formată din militari italieni a fost mobilizată pentru a urca la bord, coborând dintr-un elicopter care fusese lansat de pe „Thaon di Revel”, nava amiral a operațiunii europene EUNAVFOR MED Irini.

Verificările la bordul petrolierului au durat aproximativ două ore și s-au derulat fără incidente majore, încheindu-se în condiții optime de siguranță. Ministerul Apărării din Italia a subliniat că operațiunea a beneficiat de un sprijin internațional important, fiind susținută de o navă a marinei din Grecia și de un avion polonez specializat în patrulare maritimă.

Acest incident se înscrie într-un efort mai larg al blocului comunitar de a tăia sursele de finanțare ale Moscovei. Uniunea Europeană a pus deja sub incidența sancțiunilor zeci de astfel de nave care ar alcătui o „flotă fantomă”. Prin intermediul acestor ambarcațiuni fără o apartenență statală clară, Rusia încearcă sistematic să eludeze restricțiile comerciale impuse exporturilor sale de țiței, sancțiuni dictate în urma declanșării războiului din Ucraina.

Structura EUNAVFOR MED Irini reprezintă o misiune navală a Uniunii Europene care a fost inaugurată în cursul anului 2020. Obiectivul său inițial a fost acela de a garanta respectarea și aplicarea embargoului asupra armamentului, impus de Organizația Națiunilor Unite statului libian.

Odată cu trecerea timpului și cu schimbarea peisajului geopolitic, guvernele statelor membre UE au decis să lărgească semnificativ mandatul acestei operațiuni. În prezent, forțele din cadrul misiunii Irini au autoritatea necesară pentru a derula inspecții la bordul oricăror nave comerciale care sunt suspectate că folosesc pavilioane false pentru a desfășura activități ilicite pe mare.