Transportul, în prima linie a crizei carburanților. Provocările logistice pentru aprovizionarea benzinăriilor din România

România se confruntă cu cel mai ridicat risc de penurie de pe piața carburanților din istoria recentă, iar companiile de logistică și transport rutier de produse petroliere au devenit veriga critică pentru evitarea colapsului la pompă. În centrul acestei curse contracronometru se află toate companiile care se ocupă de transportul carburanților.

Transpeco Logistics & Distribution, unul dintre principalii transportatori de combustibil de pe piața autohtonă, depune toate eforturile pentru a ține pasul cu ritmul alert de aprovizionare.

Săptămâna aceasta, ministrul Finanțelor, Alexandru Nazare, a lansat un avertisment fără precedent: România nu se mai confruntă doar cu o criză a prețurilor, ci cu un risc real de criză de aprovizionare cu carburanți.

Pe fondul unui deficit major de motorină și alte produse petroliere la nivel european, competiția pentru volumele disponibile a atins cote maxime.

În acest context tensionat, presiunea s-a mutat de la rafinării direct pe lanțurile logistice. Pentru a preveni golirea rezervoarelor din stațiile Peco, companiile de transport funcționează la capacitate maximă.

Transpeco Logistics & Distribution gestionează aprovizionarea pentru unii dintre cei mai mari jucători de pe piața energetică din România, asigurând distribuția rutieră de benzină, motorină și GPL pentru companii precum OMV Petrom și Rompetrol. Cu o flotă masivă formată din sute de autotractoare și autocisterne, compania are rolul de a menține un flux constant de marfă între depozite și benzinării.

Potrivit reprezentanților companiei, rolul transportatorului în această perioadă de criză implică redirijarea rapidă a cisternelor către zonele în care stocurile de motorină ajung la un nivel critic. Menținerea unui ritm susținut de livrare se face pentru a acoperi deficitul temporar apărut în rețelele marilor benzinării.

Mai ales într-un moment în care importurile necesită o sincronizare perfectă, având în vedere că România acoperă un procent semnificativ din necesarul de motorină din surse externe.

Situația actuală vine ca o prelungire a tensiunilor declanșate încă din primăvară. În luna martie 2026, Guvernul a declarat oficial stare de criză pe piața carburanților, adoptând o ordonanță de urgență pentru plafonarea adaosurilor comerciale și limitarea exporturilor. Deși măsurile guvernamentale au încercat să amortizeze șocul prețurilor, specialiștii avertizau încă de atunci asupra riscului de penurie.

Astăzi, efortul de a menține economia în mișcare depinde direct de capacitatea de operare a firmelor de logistică. Ca principal distribuitor pentru rețelele naționale, modul în care Transpeco își va gestiona operațiunile și resursele umane în următoarele luni va fi decisiv pentru ca șoferii și transportatorii de mărfuri din România să găsească în continuare combustibil la pompă.