Conflictul din organizația PNL Iași s-a amplificat după ce primarul municipiului Iași, Mihai Chirica, i-a cerut public demisia liderului filialei județene, Alexandru Muraru, acuzându-l că exercită presiuni asupra consilierilor locali liberali pentru a le influența votul. Edilul i-a adresat un apel și președintelui PNL, Ilie Bolojan, căruia i-a cerut să intervină în disputa din organizația ieșeană. Declarațiile au fost făcute în ședința de vineri a Consiliului Local Iași.

„Mă adresez foarte direct domnului Ilie Bolojan. Luați act de faptul că în organizația județeană PNL Iași, actualul președinte, în care dumneavoastră v-ați pus foarte multă încredere, iar eu, ca primar al municipiului Iași, nu înțeleg de ce, face presiuni asupra consilierilor locali. Le schimbă intenția de vot sub amenințarea eliminării din acest consiliu. Este un abuz de funcție pe care actualul președinte Alexandru Muraru îl face”, a declarat Mihai Chirica.

Primarul a mai spus că este vorba despre un „abuz repetat” și despre presiuni exercitate de conducerea organizației județene.

„Dacă nu faceți ordine și nu puneți lucrurile la punct, așa cum prevede legea și așa cum trebuie făcut, aveți cuvântul meu de primar al municipiului Iași că voi încerca să fac eu acest lucru. În același timp, îi cer demisia președintelui PNL Alexandru Muraru din funcția de președinte, funcție pe care o ocupă, din punctul meu de vedere, în mod imoral. Nu are ce căuta acolo”, a afirmat edilul.

Tensiunile dintre Mihai Chirica și conducerea PNL Iași durează de mai bine de un an. Potrivit unor membri ai organizației județene, este puțin probabil ca actualul edil să mai fie candidatul partidului la alegerile locale din 2028.

Pe 3 iulie, filiala PNL Iași a anunțat declanșarea procedurilor de sancționare împotriva celor șapte consilieri locali liberali care au votat în favoarea unor proiecte privind documentații urbanistice, contrar deciziei partidului.

Într-o reacție transmisă după declarațiile lui Mihai Chirica, președintele PNL Iași, Alexandru Muraru, a respins acuzațiile și a susținut că disputa are la bază modul în care sunt promovate proiectele de dezvoltare urbanistică în municipiu.

„Atacurile personale ale primarului Chirica la adresa mea din cadrul ședinței de Consiliu Local spun mai multe despre caracterul dânsului decât despre mine. Este trist că încearcă să transforme într-un conflict personal această situație simplă prin care PNL îi solicită un lucru clar: dezvoltare urbanistică sănătoasă, interesul public înaintea interesului privat și aprobarea de documentații PUZ având în vedere nevoile comunității, nu doar interesul pentru profit al dezvoltatorilor”, a declarat Alexandru Muraru.

Liderul PNL Iași a afirmat că probleme precum traficul, poluarea, lipsa locurilor în creșe și școli sau absența unui Plan Urbanistic General reflectă dificultățile actuale ale administrației locale.

Muraru a mai susținut că PNL urmărește protejarea interesului public și a acuzat existența unor alianțe de conjunctură în Consiliul Local.

„Istoria politică îi judecă pe oameni după ceea ce construiesc, nu după zgomotul pe care îl fac pentru a-și masca lipsa de realizări”, a transmis liderul liberal, precizând că nu va răspunde atacurilor prin invective.