Guvernul a declarat stare de alertă la nivel național pentru luna august, în contextul secetei și al scăderii debitelor Dunării și ale râurilor. Premierul Ilie Bolojan a avertizat că ambele grupuri ale Centralei Nucleare de la Cernavodă ar putea fi oprite, iar România ar putea pierde 20% din producția națională de energie electrică.

Ilie Bolojan a declarat că măsura a fost luată după ce producția de energie electrică a scăzut din cauza secetei și a debitelor reduse, în special pe Dunăre. Potrivit premierului, debitul fluviului a ajuns la mai puțin de jumătate față de nivelul normal al perioadei.

„Am declarat stare de alertă la nivel național pe perioada lunii august ca efect al scăderii producției de energie electrică, din cauza secetei și a debitelor scăzute pe râuri dar mai ales pe fluviul Dunărea. Avem o scădere la mai puți de jumătate a debitelor normale pentru această perioadă. Suntem la 1.600 mc/s cu posibilitatea scăderii cu încă 100 mc/s. Ca efect a acestei stări de lucruri, nivelul apei în zona de aducțiune a centralei de la Cernavodă a scăzut”, a declarat Ilie Bolojan.

Scăderea nivelului Dunării a afectat funcționarea Centralei Nucleare de la Cernavodă. Unul dintre grupuri a fost deja oprit, iar reducerea în continuare a debitului ar putea conduce și la închiderea celui de-al doilea grup.

„Ca efect al acestei stări de lucruri nivelul apei în zona de aductiune a centralei nucleare de la Cenravoda a scazut, am fost pusi in situatia sa oprim un prim grup. Ne-am reducs capacitatea la jumatate si pe fondul tendintei de scadere in zilele urmatoare e un risc sa inchidem si al doilea grup. Vom pierde 20% din productia de energie la nivel national. O productie importanta, mai ales in orele de seara cand produsul creste foarte mult.

Ca urmare a reducerii debitelor pe râuri, avem o capacitate limitată de a crește producția pe hidrocentrale.

Față de un consum normal de peste 7.000 MW în orele de seară importăm aproximativ 1.700 MW”, a declarat Ilie Bolojan.

„Acest lucru se întâmplă și în țările vecine. Am discutat măsurile pe care le putem adopta pentru a asigura funcționarea sistemului energetic național în condiții normale. Am discutat azi cu vicepremierul Ucrainei pentru a ne susține cu producția din una dintre centralele nucleare ale Ucrainei. Translectrica și Nuclearelectrica vor discuta pentru un ajutor de urgență în orele de seară din partea Ucrainei

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CNE Cernavodă sursa foto. EVZ

Guvernul alocă șapte milioane de lei pentru intervenția de urgență pe Dunăre, în vederea redistribuirii debitelor de la bifurcația Bala–Dunărea Veche către Centrala Nucleară de la Cernavodă. Măsura este prevăzută într-o hotărâre de guvern publicată de Secretariatul General al Guvernului.

„Suma prevăzută la alin. (1) se utilizează exclusiv pentru finanțarea activităților necesare pregătirii și realizării intervenției de urgență pentru redistribuirea debitelor la bifurcația Bala– Dunărea Veche, inclusiv pentru achiziția, închirierea, mobilizarea, transportul și punerea la dispoziție a echipamentelor, materialelor și mijloacelor tehnice precum și pentru executarea lucrărilor și măsurilor care vor fi stabilite prin soluția tehnică adoptată, monitorizarea, semnalizarea, măsurătorile și operațiunile de recuperare ori demobilizare a acestor”, se menționează în document.

Pentru realizarea operațiunilor, CNSU urmează să declare stare de alertă în județele Constanța și Călărași, în cadrul unei ședințe care va avea loc ulterior.