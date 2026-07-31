Nadia Comăneci participă, vineri, 31 iulie, și sâmbătă, 1 august, la Montreal, la o serie de ceremonii, întâlniri oficiale și evenimente dedicate împlinirii a 50 de ani de la Jocurile Olimpice din 1976. Campioana va primi titlul de Doctor Honoris Causa, va fi omagiată la Centrul Claude-Robillard și va urca pe scena spectacolului organizat pe Esplanada Parcului Olimpic.

Au trecut cinci decenii de la momentul în care Nadia Comăneci, în vârstă de doar 14 ani, a schimbat istoria gimnasticii. Tabela electronică de la Forumul din Montreal a afișat atunci nota 1.00, deoarece sistemul nu fusese programat să înregistreze un 10. La aniversarea Jocurilor Olimpice din 1976, sportiva română revine în orașul în care a obținut prima notă perfectă din istoria gimnasticii olimpice.

De la ora 13:00, ora locală, Nadia Comăneci va participa la ceremonia în cadrul căreia Universitatea din Montreal îi va acorda titlul de Doctor Honoris Causa. Distincția recunoaște contribuția sa la promovarea valorilor olimpice, a performanței sportive și a principiilor care au inspirat generații de tineri sportivi.

Ceremonia va avea loc la CEPSUM, în prezența oficialilor și a copiilor cu vârste cuprinse între 6 și 15 ani care participă la taberele de vară organizate sub tema Jocurilor Olimpice.

De la ora 14:30, campioana va lua parte la ceremonia organizată de Primăria Montrealului și Ambasada României în Canada, la Centrul Claude-Robillard. În cadrul evenimentului va fi dezvelită o placă comemorativă dedicată Nadiei Comăneci, amplasată într-unul dintre spațiile importante ale infrastructurii olimpice din 1976.

Prima zi a programului se va încheia cu o cină oficială, programată la ora 19:00, la Restaurantul Toqué. Evenimentul va fi găzduit de Tricia Smith, președinta Comitetului Olimpic Canadian.

Programul de sâmbătă, 1 august, începe la ora 12:00, cu un eveniment oficial organizat la Muzeul McCord-Stewart. De la ora 12:15, Nadia Comăneci va participa la o vizită exclusivă a expoziției „Montréal 1976: An Olympic Feat/Montréal 1976: une épreuve olympique”.

Alături de ea se vor afla Tricia Smith, președinta Comitetului Olimpic Canadian, Thomas Bach, președintele de onoare al Comitetului Internațional Olimpic, curatorul Christian Vachon și Anne Eschapasse, președinta muzeului.

Expoziția, deschisă până pe 7 septembrie, reunește costume, echipamente sportive, obiecte istorice și fotografii de arhivă legate de organizarea Jocurilor Olimpice. Vizita include și prezentarea rochiei purtate de Celine Dion la Paris.

Unul dintre momentele vizitei va fi întâlnirea Nadiei Comăneci cu 50 de femei din Quebec care îi poartă numele. Născute în perioada 1976–1978, acestea au fost numite Nadia de părinții impresionați de performanțele sportivei române la Jocurile Olimpice de la Montreal.

„Sunt foarte mândră că voi întâlni aceste fete și vreau să le întreb ce părere au despre faptul că familiile lor le-au pus numele Nadia. Sunt curioasă să aflu dacă sunt mândre de acest nume”, a declarat marea campioană.

Programul oficial va continua la ora 21:00, pe Esplanada Parcului Olimpic, va începe concertul și spectacolul aniversar organizat la exact 50 de ani de la ceremonia de închidere a Jocurilor Olimpice de la Montreal. Spectacolul-concert „Feu Sacré” îi va aduce pe scenă pe Ariane Moffatt, Robert Charlebois, Dubmatique, Loud, membrii trupei Les 7 Doigts și alți artiști din Quebec. Nadia Comăneci este programată să apară pe scenă în jurul orei 21:30, în cadrul unui moment dedicat performanțelor sale olimpice.

La revenirea în Montreal, fosta gimnastă a vorbit și despre momentul în care tabela a afișat nota 1.00, în locul primului 10 din istoria gimnasticii olimpice.

„M-am uitat la ecran și am văzut 1.00. Mi s-a spus că trebuie să fie o problemă cu afișajul”, și-a amintit Nadia Comăneci.

Campioana a descris participarea la evenimentele dedicate împlinirii a 50 de ani de la Jocurile Olimpice de la Montreal drept „foarte specială”. În interviurile acordate pentru Noovo Info, Pierre Houde și Michel Lacroix au vorbit despre impactul pe care performanța Nadiei Comăneci l-a avut în Quebec.