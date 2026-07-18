Nadia Comăneci a declarat sâmbătă, la inaugurarea sălii de gimnastică din Otopeni care îi poartă numele, că 18 iulie 1976, ziua în care a obținut primul 10 din istoria gimnasticii la Jocurile Olimpice de la Montreal, rămâne cel mai emoționant moment din viața sa.

„18 iulie a fost şi va fi întotdeauna cea mai emoţionantă zi din viaţa mea, pentru că a fost un moment istoric. Mi-am văzut întreaga viaţă prin acest film şi cu emoţie am privit această fetiţă care a crescut aici, s-a dezvoltat aici, a avut opţiuni să facă sport şi este excepţional să văd asemenea sală care s-a ridicat în câteva luni, fără să cred că aşa ceva se poate face într-un timp atât de scurt”, a spus fosta mare campioană.

Nadia Comăneci a povestit că, în dimineața ceremoniei de inaugurare, a retrăit emoțiile pe care le-a avut în urmă cu 50 de ani, înaintea exercițiului de la Montreal.

„Azi dimineaţă când m-am trezit, am avut aceiaşi fiori ca acum 50 de ani la Montreal. Acest exerciţiu este cel impus şi împreună cu antrenorii ne gândeam ce putem să facem noi ca acel exerciţiu să fie mai bine decât cel impus. Şi m-am gândit ca la fiecare element să adaug un balans mai mare. Eu l-am numit „atingerea Nadiei”. Şi asta m-a ajutat să trec de la 9,90 la 10. Dar eu când am aterizat nu m-am uitat la notă, mă gândeam că vine bârna şi îmi era foarte frică”, a explicat ea.

În cadrul evenimentului a fost dezvelită și o statuie care o înfățișează pe Nadia Comăneci în momentul final al exercițiului care a rămas în istoria gimnasticii.

„Statuia este fantastică. Am apucat să o văd înainte. Seamănă foarte bine şi cu faţa mea şi este simbolică pentru ceea ce s-a întâmplat la Montreal. Mi se pare că această ieşire de la paralelă este şi un simbol al libertăţii, reprezintă ceea ce înseamnă a zbura către ceva”, a afirmat fosta gimnastă.

Sala construită de Fundația Ion Țiriac va putea găzdui săptămânal aproximativ 600 de copii. Nadia Comăneci a spus că proiectul are o valoare care depășește dimensiunea unei investiții sportive.

„Pe lângă faptul că este o construcţie măreaţă, este şi simbolică. Am bucuria să o văd cât sunt în viaţă, pentru că multe lucruri se fac după ce persoana respectivă nu mai există. (...) Nu este doar o clădire, este un viitor şi o şansă a copiilor să trăiască istoria pe care am trăit-o şi noi acum 50 de ani. (...) Avem nevoie de baze sportive în care copiii să facă sport, orice fel de sport. Dar şi gratis, pentru că înţeleg de la domnul Ţiriac că aceşti copii vor face gimnastică gratis”, a declarat aceasta.

Nadia Comăneci: „Nu am cum să nu cred în viitorul gimnasticii”

Întrebată despre situația gimnasticii românești, Nadia Comăneci a admis că există probleme de comunicare la nivelul federației, însă s-a declarat optimistă în privința viitorului acestui sport.

„Nu am cum să nu cred în viitorul gimnasticii. Am înţeles acum că este un mic haos la federaţie, de comunicare. Comunicarea este extrem de importantă. Chiar dacă noi nu ne agreăm unii cu alţii, trebuie să ne spunem punctul de vedere şi să găsim o soluţie cu care să mergem înainte. Trebuie să începem de undeva pentru că altfel eşuăm”, a afirmat fosta campioană.

Sala „Nadia Comăneci” din Otopeni, construită de Fundația Ion Țiriac, a fost inaugurată sâmbătă, chiar în ziua în care s-au împlinit 50 de ani de la momentul în care Nadia Comăneci a obținut prima notă de 10 din istoria gimnasticii, la Jocurile Olimpice de la Montreal. La ceremonie au participat foști mari sportivi, campioni olimpici și reprezentanți ai autorităților.