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lie Bolojan, la inaugurarea sălii „GymNadia”: „Performanța nu ține doar de talent”

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lie Bolojan, la inaugurarea sălii „GymNadia”: „Performanța nu ține doar de talent”Sursa foto: Facebook/Ilie Bolojan
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Premierul interimar Ilie Bolojan a participat sâmbătă la inaugurarea sălii de gimnastică „GymNadia”, proiect realizat prin colaborarea Fundației Ion Țiriac și Fundației Nadia Comăneci. În discursul susținut la eveniment, acesta a afirmat că marile performanțe nu sunt rezultatul talentului, ci al muncii, sacrificiului și perseverenței.

Ilie Bolojan: „Performanța înseamnă muncă, sacrificii și efort”

În fața invitaților, Bolojan a spus că prezența sa la eveniment este un gest de respect pentru oamenii care obțin performanțe în sport, în mediul de afaceri și în viața de zi cu zi.

„Sunt aici în semn de respect pentru oamenii care fac performanţă.  Niciodată performanţa nu ţine doar de talent, ţine de muncă, ţine de sacrificii, ţine de efort. Oamenii care fac performanţă funcţionează pentru noi ca nişte locomotive, ne provoacă să ţinem ritmul cu ei”, a declarat premierul interimar.

Acesta a subliniat că apreciază și implicarea oamenilor care contribuie la binele comunității, chiar și prin gesturi aparent mici.

„Uneori, într-un cartier de blocuri, vedem o mică grădină întreţinută de o bunică, deşi nu este responsabilitatea ei. Avem comunităţi în care oamenii se implică în evenimente sociale şi îi ajută pe cei aflaţi în nevoie”, a spus Bolojan.

Mesaj pentru Nadia Comăneci și marii campioni ai României

Nadia Comăneci

Sursa foto: Facebook/Ilie Bolojan

Premierul interimar le-a mulțumit sportivilor care au reprezentat România la cele mai importante competiții internaționale și au contribuit la imaginea țării.

„Am venit în semn de respect pentru oamenii care au reprezentat şi reprezintă cu demnitate România, care au dus numele ţării noastre pe meridianele globului, care au ridicat tricolorul pe catarg şi ne-au făcut să vibrăm atunci când imnul României răsuna la marile competiţii”, a afirmat Ilie Bolojan.

El le-a adresat mulțumiri Nadiei Comăneci și lui Ion Țiriac, dar și altor foști mari campioni prezenți la eveniment, printre care Ilie Năstase și Simona Amânar.

„Mulţumesc Nadia Comăneci pentru tot ce ai făcut pentru România. Mulţumesc Ion Ţiriac! Îl văd pe domnul Ilie Năstase, pe Simona Amânar şi pe ceilalţi campioni ai noştri. Vă suntem recunoscători”, a declarat premierul.

Bolojan: Statul ar putea învăța din modul în care sunt realizate investițiile private

În discursul său, Ilie Bolojan a dezvăluit că a discutat cu Ion Țiriac despre costurile construirii noii săli de gimnastică din Otopeni.

Premierul a spus că experiența investitorilor privați ar putea reprezenta un model și pentru administrația publică în ceea ce privește eficiența investițiilor.

Sala „GymNadia”, inaugurată la 50 de ani de la primul 10 olimpic

Noua sală de gimnastică „GymNadia” a fost inaugurată la 50 de ani de la momentul istoric în care Nadia Comăneci a obținut primul 10 din istoria gimnasticii, la Jocurile Olimpice de la Montreal din 1976.

Construcția sălii din Otopeni a fost finanțată de Fundația Ion Țiriac. Lucrările au început în octombrie 2025, iar proiectul este dedicat pregătirii viitoarelor generații de gimnaști români.

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