Atac rusesc asupra Kievului. Un copil se numără printre victime

Rusia a lansat un atac masiv cu drone și rachete balistice asupra Kievului și regiunii din jurul capitalei, în noaptea de vineri spre sâmbătă, 8 august 2026, în urma căruia trei persoane au fost ucise, inclusiv un copil, iar alte trei au fost rănite, potrivit autorităților ucrainene, potrivit Kyiv Independent.

Bilanțul preliminar a fost anunțat de Tîmur Tkachenko, șeful administrației militare a regiunii Kiev. Atacul a provocat pagube în mai multe locații din raionul Brovarî, situat la nord-est de capitala ucraineană. Resturile dronelor interceptate au avariat locuințe, anexe și mai multe vehicule și au provocat un incendiu la o clădire nerezidențială.

Forțele Aeriene ucrainene au avertizat în timpul nopții că drone rusești se apropiau de Kiev din direcția nord. Ulterior, autoritățile militare au raportat deplasarea unor drone către capitală și către Dnipro, din sud.

În același timp, autoritățile ucrainene au avertizat asupra posibilității folosirii unor arme balistice dinspre nord. Atacul a combinat astfel drone și rachete, o tactică utilizată în mod repetat de Rusia în loviturile asupra orașelor ucrainene.

Pagubele raportate în regiunea Kiev au fost provocate în parte de resturile dronelor doborâte de apărarea antiaeriană. Case private și vehicule au fost avariate, iar echipele de intervenție au fost mobilizate pentru evaluarea efectelor atacului.

Lovitura de vineri spre sâmbătă vine după o serie de atacuri intense asupra Kievului în ultimele zile. Potrivit autorităților ucrainene, un atac desfășurat miercuri a ucis 17 persoane și a rănit alte 44 în Kiev și în regiunea din jurul capitalei.

La începutul lunii august, Rusia a lansat asupra Kievului 35 de rachete și 185 de drone, dintre care 27 au fost identificate drept rachete balistice. Atacurile au provocat atunci pagube unor clădiri rezidențiale și altor obiective și au generat mai multe incendii.

Intensificarea atacurilor pune din nou în centrul atenției capacitatea Ucrainei de a intercepta rachetele balistice. Președintele Volodimir Zelenski a insistat în ultimele săptămâni asupra necesității consolidării apărării antiaeriene și a obținerii unor sisteme capabile să contracareze astfel de arme.

Președinția ucraineană a anunțat, de asemenea, că Kievul lucrează împreună cu partenerii europeni la dezvoltarea unor capabilități antibalistice.

Atacul din noaptea de 7 spre 8 august arată din nou riscurile la care sunt expuși civilii în timpul valurilor de atacuri aeriene asupra capitalei și regiunii Kiev.

Bilanțul anunțat inițial este de trei persoane ucise, printre care un copil, și trei răniți. Autoritățile continuă evaluarea pagubelor produse de drone și rachete, astfel că situația poate evolua pe măsură ce operațiunile de intervenție avansează.