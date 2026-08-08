Moody’s reconfirmă ratingul suveran al României la Baa3, ultima treaptă din categoria recomandată investițiilor, însă păstrează perspectiva negativă. Agenția de rating consideră că progresele în reducerea deficitului au fost mai rapide decât se anticipa, dar avertizează că menținerea perspectivei la stabilă depinde de continuarea consolidării fiscale și a reformelor.

Unul dintre cele mai importante semnale transmise de Moody’s este că perspectiva ar putea reveni la stabilă dacă România va demonstra că există un consens politic clar pentru continuarea ajustării fiscale și după 2026.

Printre elementele urmărite de agenție se numără adoptarea bugetului pentru 2027 înainte de sfârșitul acestui an și adoptarea legii salarizării unice, astfel încât cheltuielile cu salariile din sectorul public să fie stabilizate.

Potrivit Ministerului Finanțelor, Moody’s Ratings a reconfirmat ratingul suveran al României la nivelul Baa3, menținând țara în categoria statelor recomandate investițiilor.

Evaluarea reflectă progresele realizate în implementarea programului de consolidare fiscală. Acestea au contribuit la reducerea deficitului bugetar și la încetinirea ritmului de creștere a datoriei publice și a costurilor cu dobânzile.

În același timp, agenția a decis să mențină perspectiva negativă, considerând că există în continuare riscuri importante privind implementarea ajustării fiscale pe termen mediu.

Moody’s estimează că deficitul bugetar al României va ajunge la 5,8% din PIB în 2026, cu peste două puncte procentuale sub nivelul înregistrat în anul precedent.

Potrivit agenției, rezultatele obținute în 2025 și în prima jumătate a anului 2026 au depășit așteptările în ceea ce privește ritmul consolidării fiscale.

Reducerea deficitului este susținută de disciplina în privința cheltuielilor publice și de menținerea unui nivel solid al veniturilor bugetare.

Moody’s consideră că diminuarea deficitului contribuie și la încetinirea ritmului de creștere a datoriei publice și a costurilor cu dobânzile.

Agenția de rating indică mai multe elemente care ar putea contribui la îmbunătățirea perspectivei României.

În primul rând, este necesar un consens politic clar pentru continuarea consolidării fiscale dincolo de anul 2026. Moody’s urmărește, de asemenea, adoptarea bugetului pentru 2027 înainte de finalul anului 2026.

Un alt element important este adoptarea legii salarizării unice, care ar trebui să contribuie la stabilizarea cheltuielilor cu salariile din sectorul public.

În schimb, o încetinire a reformelor, deteriorarea mediului politic sau abandonarea măsurilor de consolidare fiscală ar putea exercita presiuni asupra ratingului suveran al României.

Ministrul interimar al Finanțelor, Alexandru Nazare, a declarat că reconfirmarea ratingului și evaluarea pozitivă a progreselor fiscale reprezintă un semnal important pentru piețe și investitori.

„Reconfirmarea ratingului de către Moody's şi recunoaşterea progreselor fiscale, realizate mai rapid decât se anticipase, reprezintă un semnal extrem de important pe care am dorit să îl transmitem pieţelor şi investitorilor”, a declarat Alexandru Nazare.

Ministrul a subliniat că estimarea unui deficit de 5,8% din PIB pentru 2026 arată că măsurile de disciplină bugetară produc rezultate și contribuie la consolidarea încrederii agențiilor de rating și a investitorilor.

„Pentru perioada următoare, prioritatea absolută rămâne continuarea procesului de ajustare fiscală în vederea protejării ratingului investiţional şi reducerii costurilor de refinanţare”, a precizat Nazare.

Potrivit ministrului, construirea unui consens politic în jurul obiectivelor fiscale și evitarea blocajelor politice sunt necesare pentru ca perspectiva României să poată reveni la stabilă.

În pofida progreselor fiscale, Moody’s atrage atenția asupra presiunilor care vor continua să afecteze finanțele publice. Necesarul ridicat de finanțare și creșterea costurilor de împrumut vor menține presiunea asupra cheltuielilor cu dobânzile. Agenția estimează că acestea ar putea ajunge la 3,3% din PIB în 2028.

În același timp, datoria publică este estimată să urce la 64,5% din PIB în 2028.

Profilul de credit al României este influențat și de expunerea la riscul geopolitic generat de apropierea de războiul din Ucraina, precum și de nivelul ridicat al deficitului structural de cont curent.

Moody’s menționează printre punctele forte ale profilului de credit al României apartenența la Uniunea Europeană, accesul la finanțarea europeană și perspectivele de creștere economică.

Aceste elemente contribuie la susținerea profilului financiar al țării, într-un context în care România trebuie să continue reducerea deficitului și implementarea reformelor.

Ratingul Baa3 menține România în categoria recomandată investițiilor, însă faptul că perspectiva rămâne negativă arată că poziția nu este lipsită de riscuri.

Evoluția consolidării fiscale, deciziile politice din următoarele luni și capacitatea autorităților de a respecta angajamentele asumate vor avea un rol important în următoarea evaluare a României.