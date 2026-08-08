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Pensia pe card sau prin poștaș. Ce nu se schimbă, indiferent de alegerea făcută

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Pensia pe card sau prin poștaș. Ce nu se schimbă, indiferent de alegerea făcutăPensii. Sursa foto: Arhiva EVZ
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Din cuprinsul articolului

Pensionarii pot alege dacă își primesc pensia prin Poșta Română sau direct în contul bancar. De aici apar și numeroase întrebări: poate pensia să fie virată în două conturi? Se poate trece de la plata prin poștaș la cea pe card și invers?

Răspunsurile sunt oferite de Legea nr. 360/2023 privind sistemul public de pensii și de Casa Națională de Pensii Publice (CNPP).

Poate fi virată pensia în două conturi bancare?

Răspunsul este nu. Potrivit Legii nr. 360/2023 privind sistemul public de pensii, plata pensiei se face, în funcție de opțiunea beneficiarului, fie prin Compania Națională Poșta Română, la domiciliu, fie într-un cont curent sau cont de card deschis la o instituție bancară care are convenție încheiată cu Casa Națională de Pensii Publice.

Legea mai prevede că, în cazul în care o persoană beneficiază și de alte drepturi bănești achitate de casele teritoriale de pensii, toate acestea se plătesc prin aceeași modalitate și la aceeași adresă sau în același cont bancar.

Cu alte cuvinte, pensia nu poate fi împărțită și virată simultan în două conturi bancare diferite.

Se poate trece de la plata prin poștaș la card și invers?

Da. Pensionarii au dreptul să își schimbe modalitatea de încasare a pensiei, dacă doresc acest lucru.

Astfel, cei care primesc pensia prin intermediul Poștei Române pot opta pentru virarea banilor într-un cont bancar. În același timp, pensionarii care încasează pensia pe card pot solicita revenirea la plata prin mandat poștal.

Pentru schimbarea modalității de plată, pensionarul trebuie să depună o cerere la casa teritorială de pensii de care aparține.

În cazul în care optează pentru plata în cont bancar, solicitarea trebuie însoțită de un document eliberat de bancă, din care să rezulte datele contului în care va fi virată pensia. După înregistrarea și procesarea cererii, plata se va face prin noua modalitate aleasă.

Cum poate fi schimbat contul bancar

Dacă un pensionar dorește să primească pensia într-un alt cont bancar, acest lucru este posibil.

Beneficiarul trebuie să depună o cerere la casa teritorială de pensii și să prezinte documentul emis de bancă, care conține datele noului cont. După actualizarea informațiilor, pensia va fi virată în noul cont indicat.

Când intră pensia pe card și când este adusă de poștaș

Poștaș, Poșta Română

Sursa foto: Arhiva EVZ

Potrivit calendarului comunicat de Casa Națională de Pensii Publice, plata pensiilor se face:

-între 1 și 15 ale fiecărei luni, pentru pensionarii care primesc banii prin Poșta Română; -în data de 12 a fiecărei luni, pentru cei care au optat pentru plata în cont bancar; -în data de 20 a fiecărei luni, pentru beneficiarii nerezidenți, ale căror pensii sunt transferate în conturi bancare din străinătate.

În cazul în care data de plată coincide cu o zi nelucrătoare, virarea banilor se face, de regulă, în prima zi lucrătoare disponibilă, potrivit calendarului stabilit de CNPP.

Aproximativ 2,5 milioane de pensionari din România își primesc pensia pe card, într-un cont bancar. Restul beneficiarilor încasează drepturile bănești prin intermediul Poștei Române, de la factorii

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