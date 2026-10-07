Atacurile cu drone care au scufundat nave în apele NATO denotă o „postură de invazie mai amplă a Rusiei” în Marea Neagră, atrage atenția un specialist în drone, în timp ce președintele ucrainean Volodimir Zelenski avertizează asupra unui „atac masiv” iminent, potrivit Fox News.

Cameron Chell de la compania producătoare de drone Draganfly a explicat că atacul coordonat cu dronă hibridă semnalează o „postură de invazie mai amplă” a Rusiei în Marea Neagră.

Comentariul vine după ce o navă comercială a fost scufundată, iar echipajul său a dispărut marți, după un aparent atac coordonat aerian-maritim cu drone în largul Bulgariei, membră a NATO.

Președintele ucrainean Volodimir Zelenski a dat vina pe Rusia înainte de a avertiza că Moscova pregătește un „atac masiv” mai amplu.

O a doua navă a fost, de asemenea, grav avariată și incendiată în zona economică exclusivă a Bulgariei, un expert în drone avertizând că atacurile cu dublă precizie semnalează o escaladare periculoasă și o posibilă „postură de invazie mai amplă” din partea Rusiei.

„Probabil foloseau drona aeriană Geran-4 pentru a distruge nava sau vehiculul de suprafață Maran pentru a o elimina”, a declarat Cameron Chell, fondatorul producătorului de drone Draganfly.

„Motivul pentru care nu a fost vorba doar de un vehicul aerian sau de o dronă aeriană care a distrus această navă a fost acela că, în general, dronele Geran vin la un unghi destul de abrupt atunci când sunt în atacul final”, a spus Chell.

„Nu există drone de precizie care zboară aproape de suprafață, unde ar fi trebuit să lovească pentru a crea un impact care să scufunde această navă suficient de repede”, a adăugat el.

„Natura acestui atac sugerează că a existat o combinație între un atac aerian și un atac la suprafață”, a spus Chell.

Atacul dublu a avut loc la aproximativ 70 de mile marine în largul orașului Byala, de coastă est-bulgar, potrivit Reuters, aducând conflictul în zona economică a unui membru NATO.

Zelenski a declarat că serviciile de informații și securitate ucrainene lucrează pentru a determina circumstanțele complete ale atacului.

„Serviciile noastre de informații și speciale lucrează acum pentru a stabili toate informațiile disponibile despre încă un atac în Marea Neagră care vizează nave civile”, a scris el pe X.

„Marina noastră a contactat omologii săi din Bulgaria și s-a stabilit că acesta a fost un atac combinat rusesc folosind drone maritime și aeriene.”

Chell a sugerat că locul atacului și natura hibridă ar putea servi Rusiei, semănând o incertitudine mai mare în regiune.

„Putem vedea gradul de haos geopolitic implicat și acesta este exact genul de lucru care ar aduce beneficii Rusiei în regiune”, a spus Chell.

„Elementul hibrid de aici estompează cu adevărat liniile dintre acțiunile militare tradiționale”, a adăugat el, descriind atacul ca „o extindere a strategiei și tacticii”.

„Acest lucru este un indicator al acestei posturi de invazie mai ample care pare să fie realizată de Rusia”, a spus Chell. „Și o dorință reală, ceea ce pare a fi, ca Rusia să ducă lucrurile la un alt nivel.”

Prim-ministrul bulgar, Rumen Radev, a confirmat, de asemenea, că dronele aeriene și maritime au vizat două nave comerciale aflate pe rutele de navigație din interiorul zonei economice exclusive a Bulgariei, numind atacul o „încălcare gravă și flagrantă a dreptului internațional”, potrivit Reuters.

Nava scufundată, identificată de grupul britanic de risc maritim Vanguard drept nava de marfă Alfa Watan, a suferit daune structurale catastrofale înainte de a se scufunda cu o încărcătură nedivulgată și un număr necunoscut de membri ai echipajului la bord.

Un feribot bulgar din apropiere, Dioscuria, a fost deviat la fața locului după ce a fost martor la o explozie și a primit semnale de urgență, a relatat Reuters.

Salvatorii au găsit o barcă de salvare răsturnată, plute de salvare și veste de salvare plutind în câmpul de resturi.

Operațiunile de căutare și salvare cu participarea Marinei Bulgare, a Forțelor Aeriene și a Poliției de Frontieră continuă să se desfășoare pentru a localiza echipajul dispărut și a monitoriza amenințările la adresa mediului, a precizat publicația.

Cell a sugerat că aparenta coordonare dintre atacuri a fost deosebit de semnificativă.

„Nu numai că folosesc echipamente destul de sofisticate, dar o fac și într-un mod coordonat”, a spus Chell.

„Aceste două nave mergeau în direcții opuse. Una tocmai venea și părăsise Ucraina cu o zi înainte”, a spus el.

„Aceste drone s-au coordonat și navele au fost lovite relativ în același timp. Așadar, s-a dezvoltat un alt nivel de coordonare aici”, a adăugat Chell.

A doua navă, identificată de Vanguard drept nava de marfă generală ABLE, a luat foc după ce a fost lovită în timp ce transporta cereale.

Echipajul unui feribot bulgar i-a evacuat pe toți cei 18 navigatori aflați la bord - 11 cetățeni turci și șapte cetățeni indieni.

Doi membri ai echipajului au suferit răni grave și au fost transportați cu elicopterul la o unitate medicală din Varna, în timp ce ceilalți 16 au fost transportați în siguranță la țărm.

Radev a convocat o sesiune guvernamentală de urgență în urma atacurilor. Deși a recunoscut că rămâne neclar dacă dronele provin din Rusia sau Ucraina, el a avertizat asupra extinderii domeniului de aplicare al războiului.

„Un astfel de atac în zona economică exclusivă a Bulgariei este absolut inacceptabil”, a declarat Radev reporterilor.

„Dacă acest război nu se încheie la timp, va continua să-și extindă sfera spațială și va crește riscul unui conflict chiar și global.”

Cell a spus că lovirea celor două nave din zona economică exclusivă a Bulgariei ar putea avea, de asemenea, efectul de a perturba un coridor maritim crucial și de a crea frică în rândul operatorilor comerciali.

„Toate acestea se adună într-un scenariu perfect pentru ca rușii să creeze haos acolo, nu doar pentru a perturba calea economică a regiunii și în special a Ucrainei - o gură de oxigen”, a spus Chell.

„Rușii chiar o iau pe urmele iranienilor, care au creat practic suficient haos în Strâmtoarea Ormuz, încât operatorii nu își pot permite să-și trimită navele acolo”, a adăugat el.

Atacurile au avut loc pe fondul unei creșteri a atacurilor asupra navelor comerciale din Marea Neagră, inclusiv un incident de luni în largul coastei României, în care două persoane au murit într-un incendiu de navă.

Ambrey, o firmă britanică specializată în risc maritim global, a înregistrat peste 210 atacuri asupra navelor comerciale între iulie și sfârșitul lunii septembrie.

Zelenski a avertizat ulterior că serviciile secrete ucrainene au obținut informații care indicau că Rusia pregătea un nou atac major.

„Avem informații actualizate despre pregătirile Rusiei pentru un atac masiv”, a scris Zelenski pe X. „Vă rog să aveți grijă de voi și să răspundeți la alertele privind amenințările cu rachete.”

„Serviciile ucrainene și Forțele noastre Aeriene sunt pregătite să răspundă — în măsura în care apărarea noastră ne permite”, a continuat Zelenski. „Și multe depind de partenerii noștri — fiecare țară din lume care are capacitățile defensive de care avem nevoie și ni le poate oferi.”

„Este foarte important să existe voința politică de a face acest lucru — în special în Statele Unite și în Europa”, a adăugat el.