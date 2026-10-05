Navă turcească cu cereale, lovită de o dronă în Marea Neagră

O navă turcească încărcată cu cereale ar fi fost lovită de o dronă în Marea Neagră, în apropierea platformelor petroliere din zona Pescăruș. Autoritățile române au declanșat o operațiune de salvare, după ce Centrul Maritim de Coordonare a solicitat intervenția Agenției Române de Salvare a Vieții Omenești pe Mare (ARSVOM).

Potrivit ARSVOM, solicitarea de intervenție a fost transmisă luni, 5 octombrie 2026, la ora 10:37. Misiunea vizează nava ROYAD MAMMADOV, aflată în zona platformelor din Marea Neagră.

„Centrul Maritim de Coordonare (MRCC) a solicitat intervenția Agenției Române de Salvare a Vieții Omenești pe Mare (ARSVOM) pentru a efectua o misiune de salvare la nava ROYAD MAMMADOV, aflată în zona platformelor”, au transmis reprezentanții agenției.

La locul incidentului au fost trimise navele SAR Apollo și SAR Ares. În operațiune este implicată și o navă a Gărzii de Coastă, iar intervenția echipajelor era în desfășurare la momentul transmiterii informațiilor.

Potrivit informațiilor inițiale, nava Royad Mammadov transporta cereale și plecase din portul Ismail, Ucraina, având ca destinație Italia. Incidentul ar fi avut loc la aproximativ 20 de mile marine de țărm, în timp ce informațiile transmise de Garda de Coastă indică o poziționare la circa nouă mile marine sud-est de Platforma Pescăruș, operată de OMV Petrom.

Datele privind locul exact al incidentului urmează să fie clarificate de autoritățile care intervin în zonă.

Informațiile inițiale, publicate de Ziua de Constanța, indicau că nava ar fi fost lovită de o dronă în timp ce se afla în Marea Neagră. Echipajele românești s-au deplasat în zonă pentru evaluarea situației și pentru acordarea sprijinului necesar.

ARSVOM a precizat că intervenția este în plină desfășurare. La operațiune participă echipajele navelor de salvare și reprezentanții Gărzii de Coastă, autoritățile urmând să stabilească circumstanțele exacte în care s-a produs incidentul și situația persoanelor aflate la bord.

Nava ROYAD MAMMADOV este menționată în informațiile furnizate de ARSVOM drept obiectivul misiunii de salvare, însă agenția nu a oferit, în comunicatul citat, detalii despre eventualele victime sau despre amploarea pagubelor produse navei.