Ucraina a declarat că una dintre dronele sale navale a scufundat marți o navă de patrulare rusească andocată în orașul turistic Gelendjik de la Marea Neagră, în apropierea unui complex luxos legat de președintele rus Vladimir Putin, potrivit WSJ.

Cel puțin o dronă maritimă Sargan-3000, produsă în țară, a lovit o navă numită Emerald, ucigând câțiva membri ai echipajului și rănind alții, a anunțat marina ucraineană într-o postare pe rețelele de socializare.

Atacul este cea mai recentă demonstrație a măsurii în care dronele navale ucrainene au ajutat Kievul să exercite un control mai mare în Marea Neagră.

O navă lungă de 60 de metri, cu o platformă de aterizare pentru elicoptere, Emerald era operată de serviciul de securitate FSB al Rusiei, mai degrabă decât de armata sa regulată, potrivit postării. FSB patrulează granițele Rusiei și a jucat un rol principal în reprimarea de către Putin a disidenței interne.

Marina ucraineană a declarat că nava Emerald a participat la un atac din noiembrie 2018 asupra navelor ucrainene în strâmtoarea Kerci, îngustul corp de apă care separă continentul rus de peninsula Crimeea, pe care Rusia a ocupat-o și anexat-o din Ucraina în 2014.

Marina ucraineană a publicat o fotografie din satelit a navei avariate, care părea să se fi rupt în două. Orașul rusesc Gelendjik se află la mai puțin de 24 de kilometri de un palat opulent care a făcut obiectul unei anchete a regretatului activist al opoziției Alexei Navalnîi, care a afirmat că este palatul lui Putin.

Într-un videoclip postat în ianuarie 2021, criticul Kremlinului și activistul anticorupție a susținut că proprietatea strict păzită a fost construită pentru Putin și finanțată de oameni de afaceri apropiați liderului rus, fiind „cea mai mare mită din lume”.

Persoanele informate despre proprietate spun că Putin își petrece timpul acolo, dar nu au spus cât de des o vizitează.

Echipa lui Navalnîi a publicat videoclipul pe YouTube la scurt timp după ce s-a întors în Rusia din Germania și a fost arestat. Videoclipul de aproape două ore arăta un complex întins, dotat cu elemente luxoase, inclusiv o casă de ceai, un amfiteatru și un heliport.

La acea vreme, Putin a negat că deținea palatul. Un om de afaceri și asociat de lungă durată al liderului rus, Arkadi Rotenberg, a declarat că el era proprietarul proprietății strict păzite.

Navalnîi a murit într-o închisoare arctică îndepărtată în 2024. Văduva sa l-a învinovățit pe Putin pentru moartea soțului ei și a spus că aceasta a fost cauzată de otrăvire. Kremlinul neagă implicarea în moartea sa, pe care oficialii ruși au atribuit-o cauzelor naturale.

Kremlinul nu a răspuns imediat solicitărilor de comentarii cu privire la atacul cu drone sau la palat.

Președintele ucrainean Volodimir Zelenski a lăudat atacul asupra navei din Gelendjik, precum și un alt atac asupra unui petrolier din așa-numita flotă din umbră a Rusiei, formată din petroliere îmbătrânite, folosite pentru transportul de țiței și alte mărfuri, eludând sancțiunile occidentale. Zelenski a menționat că atacul a avut loc la aproximativ 430 km de front.

Kievul a folosit anterior drone navale pentru a avaria un pod construit de Rusia peste strâmtoarea Kerci și navele de război ale Moscovei în portul Sevastopol din Crimeea.

Amenințarea unor astfel de atacuri a contribuit la decizia Rusiei din 2023 de a-și retrage flota Mării Negre din Sevastopol către alte porturi care oferă o protecție mai bună față de flota de drone.