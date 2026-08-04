România va introduce, începând cu 31 august 2026, sistemul electronic de taxare TollRO, care schimbă modul de calcul al taxelor de drum pentru vehiculele de transport marfă cu masa maximă autorizată de peste 3,5 tone. Noul mecanism înlocuiește actualul sistem bazat pe rovinietă și stabilește valoarea taxei în funcție de distanța parcursă, categoria vehiculului și nivelul emisiilor poluante. Inițial, sistemul TollRO urma să intre în vigoare la 1 octombrie 2026, după amânarea aplicării pentru finalizarea testelor tehnice. La sfârșitul lunii iulie, Parlamentul a decis devansarea termenului la 31 august 2026, motivând că măsura este necesară pentru respectarea calendarului reformelor asumate de România prin Planul Național de Redresare și Reziliență (PNRR).

Schimbarea îi vizează exclusiv pe transportatorii care utilizează camioane și alte vehicule de marfă de peste 3,5 tone. Pentru autoturisme și vehiculele cu masa maximă autorizată de până la 3,5 tone, sistemul rovinietei rămâne neschimbat.

Prin introducerea TollRO, România trece de la modelul bazat pe perioada de valabilitate a rovinietei la sistemul folosit deja în mai multe state europene, bazat pe principiul „plătești cât circuli”.

Astfel, fiecare vehicul de transport marfă va achita taxa de drum în funcție de numărul de kilometri parcurși, tipul drumului utilizat și norma Euro în care este încadrat.

Introducerea taxării pe kilometru face parte din aplicarea Directivei (UE) 2022/362 privind taxarea vehiculelor grele, prevederi transpuse în legislația națională prin Legea nr. 226/2023.

Noul sistem urmărește ca valoarea taxei să reflecte atât utilizarea infrastructurii rutiere, cât și impactul asupra mediului. În consecință, vehiculele încadrate în norme Euro mai noi vor plăti taxe mai mici decât cele cu un nivel de poluare mai ridicat.

Taxarea pe kilometru va fi obligatorie pentru vehiculele de transport marfă cu masa totală maximă autorizată de peste 3,5 tone, inclusiv pentru cele destinate transportului mixt care se încadrează în această categorie.

Aceste vehicule vor fi taxate pentru fiecare kilometru parcurs pe rețeaua națională de drumuri, spre deosebire de sistemul actual, care presupune achitarea unei roviniete valabile pentru o anumită perioadă.

Valoarea taxei va varia în funcție de categoria vehiculului, tipul drumului și norma de poluare. Pentru vehiculele cu masa totală maximă autorizată cuprinsă între 3,5 și 7,5 tone, tarifele vor fi cuprinse între 0,08 lei/km pe drumurile naționale și 0,22 lei/km pe autostrăzi și drumuri expres.

În cazul vehiculelor de cel puțin 12 tone, tarifele vor varia între 0,24 și 0,31 lei/km pe drumurile naționale și între 0,48 și 0,62 lei/km pe autostrăzi și drumuri expres.

De exemplu, un camion de peste 12 tone încadrat în norma Euro VI va achita 480 de lei pentru un traseu de 1.000 de kilometri efectuat exclusiv pe autostradă. Pentru același traseu, un vehicul încadrat în Euro III sau o categorie inferioară va plăti 620 de lei.

Potrivit legii, taxa TollRO se stabilește prin înmulțirea tarifului unitar cu numărul de kilometri parcurși. Tarifele vor fi actualizate anual în funcție de indicele prețurilor de consum publicat de Institutul Național de Statistică.

Șoferii și firmele de transport vor putea achita taxa prin mai multe metode. Pentru deplasările ocazionale va putea fi cumpărat un tichet de rută, valabil pentru traseul stabilit înainte de începerea călătoriei.

O altă variantă este aplicația eTarife, pusă gratuit la dispoziție de Compania Națională de Administrare a Infrastructurii Rutiere (CNAIR), prin care taxa poate fi plătită direct de pe telefonul mobil.

Transportatorii care utilizează frecvent rețeaua rutieră vor putea opta pentru sistemul SETRo, bazat pe un dispozitiv de bord (OBU) care înregistrează automat distanța parcursă și calculează taxa fără intervenția șoferului.

Pentru cursele internaționale, același dispozitiv poate fi utilizat și pentru plata taxelor de drum din mai multe state europene prin sistemul european de taxare electronică (EETS).

Potrivit legislației, neplata taxei TollRO constituie contravenție și se sancționează cu amendă. Verificările vor fi realizate electronic, pe baza numărului de înmatriculare și a informațiilor transmise de dispozitivele de bord sau prin celelalte sisteme digitale utilizate pentru achitarea taxei.