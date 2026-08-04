Cine ar putea participa la nunta lui Cristiano Ronaldo cu Georgina

Foști colegi de echipă, rivali din fotbal, artiști de renume și creatori de conținut s-ar putea număra printre invitații la nunta lui Cristiano Ronaldo și Georgina Rodriguez, potrivit presei internaționale. Până acum, mirii nu au dezvăluit cine va participa la eveniment, deși în spațiul public au apărut numeroase speculații. Ceremonia ar urma să se desfășoare în Madeira, insula natală a cunoscutului fotbalist.

Cristiano Ronaldo și Georgina Rodriguez formează un cuplu din 2016, după ce s-au cunoscut la Madrid. În august 2025, fotbalistul a cerut-o în căsătorie, iar acum cei doi sunt pregătiți să își oficializeze relația.

Potrivit informațiilor apărute în presa britanică și portugheză, ceremonia religioasă ar urma să fie organizată în Funchal, capitala insulei Madeira, locul în care Cristiano Ronaldo s-a născut și a copilărit.

Presa locală susține că celebra catedrală din Funchal ar fi rezervată pentru o ceremonie programată sâmbăta viitoare, iar, potrivit tradiției, nunțile organizate aici încep la ora 15:00.

După ceremonie, invitații ar urma să participe la petrecerea organizată la hotelul de cinci stele Savoy Palace, unul dintre cele mai luxoase hoteluri din Madeira.

O sursă citată de publicația The Sun susține că oaspeții hotelului au fost informați că două etaje și mai multe zone de bar vor fi închise vineri și sâmbătă pentru desfășurarea evenimentului.

Deși organizatorii nu au făcut publică lista invitaților, în ultimele zile au apărut numeroase speculații privind personalitățile care ar putea participa la eveniment.

Printre numele vehiculate s-ar afla foști colegi și rivali ai lui Cristiano Ronaldo, precum Rio Ferdinand, Vinícius Júnior, Rodrygo, Kylian Mbappé, Lionel Messi și Neymar.

Pe listă s-ar mai regăsi David și Victoria Beckham, Rafael Nadal, Khabib Nurmagomedov, Jennifer Lopez, Rihanna, Drake, Travis Scott, Vin Diesel, Piers Morgan și creatorul de conținut IShowSpeed.

Fotbalistul portughez declara încă din noiembrie că intenționează să se căsătorească după încheierea Cupei Mondiale din 2026.

Cristiano Ronaldo afirma atunci că Georgina Rodriguez își dorește o ceremonie discretă și privată, fără a oferi alte detalii despre organizare.

„Sper să ajung la nuntă cu trofeul de campion în brațe”, spunea el.

Planul nu s-a concretizat, după ce Portugalia a fost eliminată de Spania la Cupa Mondială, ibericii reușind ulterior să câștige trofeul.

Printre cele mai răspândite informații apărute online s-a numărat și cea potrivit căreia IShowSpeed ar fi fost deja invitat la nuntă și ar urma să transmită ceremonia în direct.

Zvonul a fost însă infirmat în urmă cu câteva luni, după ce s-a dovedit că provenea dintr-o postare devenită virală pe rețelele sociale, fără nicio confirmare din partea apropiaților cuplului.