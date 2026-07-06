Cristiano Ronaldo a avut una dintre cele mai tensionate conferințe de presă din ultimii ani înaintea meciului dintre Portugalia și Spania, din optimile de finală ale Cupei Mondiale 2026. Vizibil iritat de întrebările repetate despre retragerea sa și de criticile primite în ultimii ani, căpitanul Portugaliei le-a transmis un mesaj direct jurnaliștilor.

„Ați încercat să mă distrugeți în ultimii 23 de ani”, a declarat superstarul portughez în fața unei săli pline de reprezentanți ai presei, pe stadionul din Dallas, cu o zi înaintea confruntării decisive cu Spania.

La 40 de ani, Cristiano Ronaldo continuă să fie în centrul atenției la cea de-a șasea Cupă Mondială din carieră. Însă întrebările despre momentul în care va renunța la echipa națională au fost din nou respinse de atacant.

„Așa cum am spus și înainte, mă voi retrage când voi decide eu, nu când veți decide voi. Puneți mereu aceeași întrebare”, a răspuns ferm căpitanul Portugaliei.

Ronaldo a explicat că nu dorește ca discuțiile despre viitorul său să umbrească importanța partidei cu Spania.

„Nu vreau să atrag atenția asupra acestui aspect, pentru că este mai puțin important decât meciul împotriva Spaniei”, a precizat el.

Deși recunoaște că timpul și-a spus cuvântul, Cristiano Ronaldo consideră că încă poate face diferența la cel mai înalt nivel.

„Nu mai sunt jucătorul care am fost, desigur, dar nu sunt chiar atât de rău. Am marcat trei goluri la această Cupă Mondială”, a spus atacantul. Cel mai bun marcator din istoria fotbalului internațional masculin, cu 146 de goluri în 232 de selecții, susține că secretul longevității sale a fost capacitatea de adaptare.

„Ceea ce am făcut de-a lungul întregii mele cariere a fost să mă adaptez continuu pe măsură ce au trecut anii”, a explicat el.

Cea mai mare parte a conferinței a fost dedicată relației tensionate dintre Ronaldo și o parte a presei.

„Vă mulțumesc chiar și pentru atacurile la care am fost supus după ce am împlinit 40 de ani. Criticile sunt cele care te ajută să crești cel mai mult, așa că vă mulțumesc vouă, jurnaliștilor, pentru că m-ați ajutat să cresc și mai mult”, a afirmat portughezul.

Întrebat ce i se pare cel mai dificil la această Cupă Mondială, răspunsul a fost unul surprinzător: „Să vorbesc cu voi, cu unii dintre voi, cei care nu mă plac. Îmi amintesc foarte bine fețele celor care nu mă plac.”

Apoi a lansat acuzația care a făcut imediat înconjurul lumii.

„Ați încercat să mă distrugeți în ultimii 23 de ani, dar ați văzut că nu merită efortul, că este o pierdere de timp. Și tot continuați să încercați.”

Cristiano Ronaldo participă la a șasea Cupă Mondială din carieră și încearcă să cucerească singurul mare trofeu care îi lipsește din palmares.

Totuși, portughezul spune că succesul sau eșecul la actualul turneu final nu îi va schimba modul în care își privește cariera.

„Nu voi fi mai mult Cristiano Ronaldo sau mai puțin Cristiano Ronaldo dacă voi câștiga sau nu Cupa Mondială. Ce îți oferă vârsta este maturitatea, experiența și capacitatea de a aprecia lucrurile în adevărata lor valoare.”

La finalul conferinței, fostul star al echipelor Real Madrid și Manchester United a părăsit sala în aplauzele jurnaliștilor prezenți.