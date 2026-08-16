Filmele românești au revenit în clasamentele încasărilor din cinematografe, însă producțiile actuale rămân mult în urma celor vechi atunci când comparația se face după numărul de spectatori. Invitat la podcastul „Picătura de Business”, realizat de Radu Preda și difuzat pe canalul de YouTube Hai România, Mirel Palada a vorbit despre succesul noilor comedii comerciale și diferența față de marile producții românești ale trecutului.

Radu Preda a prezentat mai întâi clasamentul general al încasărilor din cinematografele românești. Primele două poziții sunt ocupate de producții din seria „Avatar”, însă pe locul trei apare filmul românesc „Teambuilding”, cu 23,58 milioane de lei.

În clasament apar și „Băieți de oraș: Golden Boyz”, „Cravata Galbenă”, dar și producții internaționale precum „Aquaman”, „Deadpool & Wolverine” sau „The Odyssey”.

În clasamentul dedicat exclusiv producțiilor românești, primele poziții sunt ocupate de „Teambuilding”, „Băieți de oraș: Golden Boyz”, „Cravata Galbenă”, „Miami Bici 2” și „Dragoste la țară”. Urmează „Miami Bici”, „Buzz House: The Movie”, „The Neighbor”, „Part-Time Dads” și „Romina VTM”.

Radu Preda a remarcat că, exceptând „Cravata Galbenă”, majoritatea sunt producții comerciale. Mirel Palada a criticat formula folosită de o parte dintre acestea.

„De hăhăială, comedie ieftină, ca să ziceam. Deci cum ziceau italienii, Commedia all'italiana, care era o comedie nemaipomenit de spumoasă și de profundă, cu foarte multe tente dramatice. În România avem Commedia romena, hăhăială pe românește”, a spus acesta.

Sociologul a adăugat că multe dintre producțiile actuale folosesc teme superficiale, fără să intre în subiecte mai profunde. Radu Preda a dat însă exemplul „Teambuilding”, pe care l-a descris ca o satiră la adresa mediului corporatist și a limbajului folosit în acesta. Mirel Palada a remarcat că succesul acestui tip de producție a determinat apariția mai multor filme realizate după o formulă asemănătoare.

Situația se schimbă radical atunci când clasamentul nu mai este făcut după încasări, ci după numărul de spectatori. Niciunul dintre filmele românești actuale aflate în topul box-office-ului nu intră în primele zece poziții istorice după audiență.

Radu Preda a arătat că „Teambuilding”, liderul actual după încasări, a avut mai puțin de un milion de spectatori. În schimb, „Nea Mărin miliardar” și „Păcală” au ajuns fiecare la aproximativ 14,6 milioane de spectatori. În clasamentul istoric mai apar „Mihai Viteazul”, „Dacii”, „Neamul Șoimăreștilor”, „Tudor”, „Columna”, „Haiducii”, „Șapte băieți și o ștrengăriță” și „Ștefan cel Mare – Vaslui 1475”.

Filmul aflat pe locul zece are peste 7 milioane de spectatori, de aproximativ zece ori mai mult decât liderul actual după încasări.

Mirel Palada a explicat diferența prin obiceiurile de consum din perioada respectivă, când cinematograful avea un rol mult mai important în petrecerea timpului liber.

Spre finalul discuției, Radu Preda a remarcat prezența filmului „Cravata Galbenă” între producțiile românești cu cele mai mari încasări, deși acesta are o construcție diferită de comediile comerciale aflate în top. Mirel Palada l-a descris drept un film „de serie A”, dramatic și serios.

„Și de serie A, cum ar veni, da, nu e de serie B, nu e de distracțiile, hăhăială, e un film dramatic serios”, a spus acesta.

Radu Preda a concluzionat că succesul producției arată că și filmele serioase pot atrage public, mai ales atunci când beneficiază de bugete de producție și promovare importante. Mirel Palada a fost de acord și a indicat rolul campaniei de marketing. Radu Preda a remarcat însă că absența oricărei producții actuale din topul istoric după numărul de spectatori ridică întrebări despre evoluția cinematografiei românești.